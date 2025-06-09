В Лос-Анджелесе во время эфира с места протестов ранили репортера из Австралии

В Лос-Анджелесе австралийский репортер Nine News Лорен Томаси получила ранение резиновой пулей во время прямого включения с места уличных протестов против рейдов миграционной службы США. Этот инцидент попал на камеру.

Об этом сообщает The Guardain.

Ранение австралийского репортера

Министерство иностранных дел и торговли Австралии выпустило заявление, в котором подчеркнуло, что все журналисты должны иметь возможность безопасно выполнять свою работу.

Сейчас смотрят

Инцидент произошел в воскресенье, когда полиция Лос-Анджелеса (LAPD) и войска Национальной гвардии противостояли разгневанной толпе демонстрантов. Люди протестуют против жестких мер Дональда Трампа в отношении иммигрантов.

Лорен Томаси вела репортаж на камеру: После часов противостояния ситуация резко ухудшилась, полиция Лос-Анджелеса въехала на лошадях, стреляя резиновыми пулями в демонстрантов, продвигаясь через центр Лос-Анджелеса.

Через несколько секунд после этих слов Томаси ранили резиновой пулей. На видео видно, как офицер целится в сторону журналистки и ее оператора, а затем стреляет.

На видео Томаси вскрикивает и хватается за икру. Также на видео слышно, как кто-то говорит офицеру: Ты только что подстрелил репортера, черт возьми!

На вопрос прохожих, все ли в порядке с Лорен Томаси, репортерша ответила: Я в порядке.

Фото: скриншот с видео

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.