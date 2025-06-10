КНДР направит трудовых мигрантов в РФ, часть может стать солдатами — Буданов
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что Северная Корея и Россия договорились об отправке трудовых мигрантов из КНДР в РФ.
РФ и КНДР договорились о трудовых мигрантах
Договоренности были достигнуты во время визита секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу в Северную Корею, рассказал он в интервью War Zone.
По его словам, на территории Курской области уже находятся около 11 тысяч северокорейских военных.
В то же время Шойгу, кроме других вопросов, согласовал с северокорейской стороной запуск программы привлечения трудовых мигрантов к работе в России.
Их должны использовать для замещения работников из Центральной Азии, которых Москва считает нестабильными и уязвимыми к влиянию украинских и западных спецслужб.
Буданов отметил, что существует высокая вероятность, что часть из этих трудовых мигрантов подпишет контракты с Министерством обороны России.
В таком случае, формально они станут “российскими” военнослужащими, но будут иметь северокорейское гражданство.
Кроме того, украинская разведка сейчас пытается выяснить точное количество граждан КНДР, которые будут направлены в Россию в рамках этой договоренности.
Кирилл Буданов также сообщил, что Российская Федерация в разы увеличила точность северокорейской ракеты КН-23.