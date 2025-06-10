КНДР направит трудовых мигрантов в РФ, часть может стать солдатами — Буданов

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что Северная Корея и Россия договорились об отправке трудовых мигрантов из КНДР в РФ.

РФ и КНДР договорились о трудовых мигрантах

Договоренности были достигнуты во время визита секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу в Северную Корею, рассказал он в интервью War Zone.

По его словам, на территории Курской области уже находятся около 11 тысяч северокорейских военных.

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В то же время Шойгу, кроме других вопросов, согласовал с северокорейской стороной запуск программы привлечения трудовых мигрантов к работе в России.

Их должны использовать для замещения работников из Центральной Азии, которых Москва считает нестабильными и уязвимыми к влиянию украинских и западных спецслужб.

Буданов отметил, что существует высокая вероятность, что часть из этих трудовых мигрантов подпишет контракты с Министерством обороны России.

В таком случае, формально они станут “российскими” военнослужащими, но будут иметь северокорейское гражданство.

Кроме того, украинская разведка сейчас пытается выяснить точное количество граждан КНДР, которые будут направлены в Россию в рамках этой договоренности.

Кирилл Буданов также сообщил, что Российская Федерация в разы увеличила точность северокорейской ракеты КН-23.

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