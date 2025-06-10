Мир нуждается в злых молодых женщинах: Тунберг отреагировала на слова Трампа

Шведская активистка Грета Тунберг ответила президенту США Дональду Трампу после того, как накануне он назвал ее странным и очень злым человеком из-за ее миссии по доставке помощи в сектор Газа.

Тунберг пообщалась со СМИ в аэропорту в Париже после ее депортации из Израиля, пишет Politico.

Тунберг ответила Трампу

Самолет с Гретой Тунберг на борту вылетел из Тель-Авива во Францию во вторник утром после того, как израильские войска перехватили лодку, на которой она направлялась в Газу.

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Трамп раскритиковал Тунберг за ее миссию помощи, назвав ее странной и очень злой, посоветовав обратиться к терапевту и “пройти курсы по контролю гнева”.

— Честно говоря, я думаю, что миру нужно гораздо больше молодых разгневанных женщин. Особенно с учетом того, что происходит сейчас. Это то, в чем мы нуждаемся больше всего, — сказала Тунберг, прибыв в Париж.

Активистка также заявила, что Израиль совершил “незаконный акт, похитив нас в международных водах”. Она также осудила правительства стран ЕС в причастности к “убийству палестинцев” из-за предоставления Израилю военной помощи.

Израильские власти назвали судно с Тунберг на борту селфи-яхтой. Военные страны задержали лодку 9 июня и отбоксировали ее в порт Ашдода в Израиле после попытки прорвать морскую блокаду и доставить гуманитарную помощь в Газу.

В миссии приняли участие около десяти активистов, включая Тунберг, ирландского актера Лиама Каннингема и евродепутата Риму Хассан, которая имеет запрет на въезд в Израиль.

Источник : Politico

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