Теневой флот РФ и нефть: СМИ узнали, что войдет в 18-й пакет санкций Евросоюза

Во вторник, 10 июня, Еврокомиссия представит 18-й пакет санкционных ограничений против России, направленный на энергетические доходы и военную промышленность агрессора.

Об этом сообщил журналист Радио Свобода Рикард Джозвяк.

Новый пакет санкций против РФ

Новый пакет санкций предусматривает внесение в черный список 9 физических лиц и 33 юридических лиц. Среди них — несколько компаний, которые эксплуатируют или управляют судами теневого флота как из РФ, так и из третьих стран, в частности ОАЭ, Маврикия и Гонконга.

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Впервые в санкционный список планируют внести капитана судна теневого флота, находящегося под санкциями ЕС. Это решение должно создать дополнительный охлаждающий эффект для всей отрасли морских перевозок российских энергоносителей.

— Ключевым предложением в нем будет снижение предельной цены на российскую нефть с $60 за баррель до $45, — отметил Джозвяк.

ЕС также предлагает внести в список две международные сети нефтеторговых компаний из ОАЭ, которые оказывают значительную поддержку российскому нефтяному сектору.

Кроме того, под санкции попадут две китайские компании, которые непосредственно способствуют российским военным действиям в Украине путем передачи товаров для использования на поле боя.

Напомним, что санкции требуют единодушной поддержки всех членов Евросоюза, поэтому их содержание еще может измениться до момента официального принятия. По данным Bloomberg, одной из главных идей нового пакета является запрет газопроводов Северный поток.

18-й пакет также может предусматривать отключение более 20 российских банков от международной платежной системы SWIFT и введение торговых ограничений на €2,5 млрд. Отдельно Евросоюз планирует постепенно отказаться от российских энергоносителей до 2027 года.

Источник : Радио Свобода

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