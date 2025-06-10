В школе в Австрии произошла стрельба, среди погибших — ученики

В австрийском городе Грац в результате стрельбы в школе погибли по меньшей мере десять человек. Инцидент произошел в средней школе Дрейершютценгассе (Dreierschützengasse) на северо-западе города.

Об этом сообщают The Guardian и BBC, ссылаясь на местную полицию.

Стрельба в школе в городе Грац

Полиция сообщила, что среди погибших семеро — это ученики. Также отмечается, что нападавший ликвидирован. Ранения получили по меньшей мере 28 человек.

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Австрийские СМИ пишут, что двое взрослых и пятеро детей госпитализированы в университетскую больницу Граца, причем двое в “очень критическом состоянии”, а пятеро с “серьезными ранениями”. Всем им проводят неотложные хирургические операции.

#10Jun #Austria

Un tiroteo en la escuela BORG Dreierschützengasse en Graz, Austria, ha dejado 10 muertos, entre ellos estudiantes y profesores, y numerosos heridos. — @AlertaNews24 pic.twitter.com/Gq1mArljGs — Reporte Ya (@ReporteYa) June 10, 2025

Полиция заявила, что начала спецоперацию в 10:00 по местному времени после того, как в школе раздались выстрелы. В школу направили спецподразделение, которое занимается борьбой с нападениями и захватом заложников.

Власти эвакуировали всех учеников и учителей из здания. Полиция подтвердила, что школа находится под охраной и больше не представляет опасности для населения.

Канцлер Австрии Кристиан Штокер заявил, что эта атака поражает нашу страну в самое сердце. Он заявил, что это были молодые люди, у которых вся жизнь была впереди.

Вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас заявила, что она “глубоко шокирована” этой новостью.

В соцсети X она написала, что каждый ребенок должен чувствовать себя в безопасности в школе и иметь возможность учиться без страха и насилия.

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