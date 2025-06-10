СМИ идентифицировали военных РФ, которые лечились в Беларуси после похода на Киев

В феврале-марте 2022 года сотни российских военных получили ранения во время наступления на Киев. Журналисты Радио Свобода при поддержке украинских хакеров KibOrg за несколько месяцев верифицировали медицинские данные пациентов больниц в Гомеле и Хойниках.

Таким образом была установлена личность 898 военных, включая десантников, спецназовцев и росгвардейцев. Документы получены из списков Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ.

Участие “элитных” подразделений

Это первое документальное подтверждение того, что в боях под Киевом участвовали «элитные» подразделения — Силы специальных операций (ССО) из Кубинки (в/ч 28337) и Солнечногорска (в/ч 92154).

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Как видно из списков, медицинскую помощь в белорусских больницах получили по меньшей мере 16 представителей этих частей. Кроме того, среди раненых — спецназовцы ГРУ из Хабаровска, Тамбова, Новосибирска и Тольятти, пострадавшие в боях под Киевом и Черниговом.

Командир-десантник и убийство в Буче

Журналисты идентифицировали командира шестой роты 234 десантно-штурмового полка из Пскова — Александра Квитка (позывной Шкипер), который может быть причастен к убийству местной жительницы Аллы Минаевой в Буче.

Согласно полученной информации, Квитка доставили в Гомель 28 марта 2022 года с осколочными ранениями в шею, руку, голень и ягодицу. Его имя было первым в списке раненых шестой роты, который нашел местный житель.

Журналисты рассказали об убийстве пенсионерки Аллы Минаевой, которая проживала в Буче во время оккупации.

— Гражданские лица, которые помогали бабушке (Алле Минаевой — ред.), подошли к Александру Квитко и спросили можно ли им сходить к ней, чтобы отнести продукты, на что Квитко им объяснил, что к бабушке больше идти не нужно, потому что они с ней “поступили гуманно”, — отметил Дулкай, старший следователь по особо важным делам ГСУ НПУ.

После освобождения Бучи тело пенсионерки было найдено с огнестрельным ранением головы. На звонки и сообщения журналистов Квитко не ответил.

Ранения десантников

Нацполиция ранее сообщала о подозрениях военным 234 полка в нарушении законов войны, умышленных убийствах и жестоком обращении с гражданскими.

Документы впервые подтвердили, что одновременно под Киевом были задействованы сразу несколько десантных формирований, включая 31-ю отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригадой из Ульяновска.

Согласно данным, после боев за Гостомель в белорусские больницы доставили 74 раненых — среди них 21-летний Роман Зязин, получивший травму лица и открытый перелом челюсти 4 марта 2022 года. После лечения он не вернулся в армию, а стал курсантом военного института физкультуры и снялся в фильме телеканала Звезда (при Минобороны РФ).

Росгвардейцы под Киевом

В Гомеле лечили ранения 68 росгвардейцев из Кемеровской области — из отрядов СОБР и ОМОН. Они были задействованы в попытке захвата Киева. Лейтенант Алексей Артамонов получил осколочные ранения и 1 марта попал в госпиталь — его документы нашли на поле боя.

В тот же день попал в больницу с черепно-мозговой травмой сержант Иван Дюканов — его удостоверение изъяли в Гостомеле. 6 марта госпитализировали еще двух сотрудников ОМОН — Андрея Леонова (черепно-мозговая травма/контузия) и Андрея Хитрова (осколочное сквозное ранение ноги), чьи документы также найдены на местах боев.

Именно эти подразделения подозревают в расстрелах гражданских в Гостомеле 25 февраля — по версии следствия, пятерых мирных жителей убили пятеро росгвардейцев.

Раненые из Бурятии

Журналисты зафиксировали около 70 представителей вооруженных сил Бурятии (5 танковая — в/ч 46108, и 37-я мотострелковая — в/ч 69647 бригады), которые получили ранения во время боев в Киевской области. Документ со списками, найденный на трассе возле Житомира, содержал имена Зорика Зигбина, Мунко-Жаргала Жалмаева и Дмитрия Терентьева. Этих троих раненых доставили в больницу в Гомеле; меддокументы подтверждают их травмы в марте 2022 года.

Фото: Радио Свобода

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