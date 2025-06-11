Маск о своих сообщениях с критикой Трампа: Это было слишком
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск публично признал, что сожалеет о своих последних высказываниях в адрес президента США Дональда Трампа.
Маск признал что, перегнул палку с Трампом
— Я сожалею о некоторых из моих сообщений о президенте Дональде Трампе на прошлой неделе. Они зашли слишком далеко, — написал Маск в соцсети X.
Этот комментарий прозвучал на фоне обострения отношений между Маском и Трампом.
На прошлой неделе они публично обменялись обвинениями из-за налогового законопроекта Республиканской партии, лежащего в основе политического курса президента.
Трамп выразил “разочарование” в генеральном директоре Tesla Илоне Маске и объяснил, что его бывший советник выступил против законопроекта именно из-за сокращения налоговых льгот для покупателей электромобилей.
И пока президент выступал перед журналистами, Маск в режиме реального времени публиковал ответы в соцсетях, где назвал Трампа неблагодарным и заявил, что без него он бы проиграл выборы на пост президента США.
Напомним, 29 мая американский бизнесмен Илон Маск сообщил, что больше не работает в администрации президента США Дональда Трампа.
Миллиардер ушел с должности специального правительственного советника, не достигнув главной цели — сократить государственные расходы на триллионы долларов.