Маск о своих сообщениях с критикой Трампа: Это было слишком

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск публично признал, что сожалеет о своих последних высказываниях в адрес президента США Дональда Трампа.

Маск признал что, перегнул палку с Трампом

— Я сожалею о некоторых из моих сообщений о президенте Дональде Трампе на прошлой неделе. Они зашли слишком далеко, — написал Маск в соцсети X.

Этот комментарий прозвучал на фоне обострения отношений между Маском и Трампом.

На прошлой неделе они публично обменялись обвинениями из-за налогового законопроекта Республиканской партии, лежащего в основе политического курса президента.

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Трамп выразил “разочарование” в генеральном директоре Tesla Илоне Маске и объяснил, что его бывший советник выступил против законопроекта именно из-за сокращения налоговых льгот для покупателей электромобилей.

И пока президент выступал перед журналистами, Маск в режиме реального времени публиковал ответы в соцсетях, где назвал Трампа неблагодарным и заявил, что без него он бы проиграл выборы на пост президента США.

Напомним, 29 мая американский бизнесмен Илон Маск сообщил, что больше не работает в администрации президента США Дональда Трампа.

Миллиардер ушел с должности специального правительственного советника, не достигнув главной цели — сократить государственные расходы на триллионы долларов.

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