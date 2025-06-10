Протесты в Лос-Анджелесе: почти половина американцев против привлечения военных

Почти половина взрослых жителей США не одобряет действия администрации президента Дональда Трампа, которая в ответ на протесты в Лос-Анджелесе привлекла нацгвардейцев и морскую пехоту.

Согласно последнему опросу компании YouGov, 47% опрошенных высказались против развертывания морской пехоты, поддержали такие действия 34%, пишет Axios.

Как оценивают американцы привлечение военных к подавлению протестов в США

Отмечается, что 45% опрошенных оценивают привлечение Национальной гвардии к подавлению протестов в Лос-Анджелесе неуместным. Однако 38% респондентов поддерживают это решение.

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Протесты в Лос-Анджелесе начались в воскресенье, 8 июня. Демонстранты выступили против некоторых мер миграционного контроля.

Несмотря на возражения со стороны властей штата, администрация Трампа в субботу перевела Нацгвардию Калифорнии под федеральное подчинение и развернула сотни морских пехотинцев в городе.

В воскресенье президент Трамп приказал отправить еще 2 тыс. нацгвардейцев в Лос-Анджелес на 60 дней.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом резко раскритиковал это решение в сети X, назвав его “безрассудным и бессмысленным”.

При этом около 700 морских пехотинцев также были мобилизованы для реагирования на протесты. Однако их миссия ограничивается юридически — они могут только защищать федеральных агентов и имущество.

Такое же количество респондентов (45%) не поддерживают сами протесты против иммиграционной службы ICE. В то же время 36% одобряют эти выступления, а 19% не определились со своей позицией.

Взгляды на протесты различаются среди демократов и республиканцев

Исторически американское общество часто относилось с недоверием к гражданским протестам.

Данный опрос показал, что отношение к протестам и действиям властей существенно отличается в зависимости от партийной принадлежности.

58% сторонников Демократической партии поддерживают протесты, тогда как среди республиканцев таких только 15%.

Зато 68% республиканцев поддерживают введение морской пехоты, по сравнению с лишь 12% демократов. Развертывание Нацгвардии поддерживают 75% республиканцев и лишь 13% демократов.

Напомним, администрация Дональда Трампа неоднократно использовала силовой подход в ответ на гражданское недовольство.

На фоне протестов, вызванных усилением иммиграционного контроля, президент решил применить армейские силы внутри страны, что вызвало новую волну общественной критики и политического раскола.

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