Россия использует трудовую миграцию для вербовки солдат из КНДР — ISW

Россия и КНДР пытаются использовать более скрытые способы для вербовки северокорейских солдат в армию РФ.

Такие выводы сделали аналитики Института изучения войны (ISW) на основе сообщений о том, что РФ работает над увеличением количества трудовых мигрантов из Северной Кореи.

Как РФ вербует солдат из КНДР: скрытые методы

В частности, они поддерживают мнение руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, который заявил на днях, что, вероятно, Россия рассчитывает на то, что северные корейцы смогут заменить мигрантов из стран Центральной Азии, и что многие из них подпишут военные контракты с Минобороны РФ.

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Он имел в виду недавний визит в КНДР секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу, во время которого тот согласился работать над привлечением большего количества северокорейских мигрантов.

— Эта договоренность является нарушением Резолюции 2397 Совбеза ООН, которую подписала Россия и которая запрещает Северной Корее отправлять своих граждан на работу за границу и обязывает все государства-члены выслать всех северокорейцев, которые “получают доход” за рубежом, до декабря 2019 года, — говорят в ISW.

Аналитики ISW еще в феврале 2025 года говорили о том, что Россия создает возможности для северокорейских мигрантов поехать в Россию, чтобы присоединиться к российской рабочей силе или армии.

— Россия и Северная Корея открыто усиливают свое оборонное сотрудничество посредством договоров о взаимной обороне, передачи военных технологий и материальных средств, а также развертывания северокорейских войск для участия в боевых действиях вместе с российскими войсками в Курской области, — говорится в отчете.

Источник : ISW

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