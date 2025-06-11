Торговое соглашение с Китаем заключено, и оно подлежит окончательному утверждению — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении торгового соглашения с Китаем. По его словам, теперь документ должен утвердить он лично и лидер КНР Си Цзиньпин.

Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social.

Трамп заявил о достижении торгового соглашения с Китаем

— Наше соглашение с Китаем заключено, и оно подлежит окончательному утверждению президентом Си Цзиньпином и мной, — сообщил Трамп.

Это заявление президент США сделал после двухдневных встреч в Лондоне между представителями обеих стран. Как отметил министр торговли США Говард Лютник, эти переговоры уже отражают основные положения договоренности, которой стороны достигли в прошлом месяце в Женеве по снижению взаимных тарифов.

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— Полные магниты и любые необходимые редкоземельные элементы будут поставлены Китаем авансом. Так же мы предоставим Китаю то, о чем было договорено, включая китайских студентов, которые пользуются нашими колледжами и университетами (что всегда меня устраивало!). Мы получаем в целом 55% пошлин, Китай — 10%, — сообщил Трамп.

В комментарии для Reuters представитель Белого дома США объяснил, что упомянутые 55% состоят из трех частей:

базовых 10% взаимных пошлин, которые Трамп ввел почти на весь импорт в США;

20% тарифов на китайские товары, которые были частью мер против Китая, Мексики и Канады из-за обвинений в содействии распространению фентанила;

25% пошлин на китайский импорт, введенных еще во время первой каденции Трампа.

Отметим, что чиновники США и Китая провели срочную встречу в Лондоне после телефонного разговора между Трампом и Си Цзиньпином, которая помогла снять напряжение в отношениях.

Предыдущее соглашение, достигнутое в Женеве, сорвалось из-за ограничений Китая на экспорт важных минералов, на что США ответили экспортными санкциями.

По итогам лондонских переговоров стороны договорились снять часть ограничений с двух сторон. Достигнутое соглашение теперь должны утвердить президенты США и Китая.

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