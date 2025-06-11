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Юлия Захарченко, редактор ленты
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Правительство польского премьера Туска пережило вотум недоверия

Дональд Туск
Фото: Офис президента

Сейм Польши выразил доверие правительству Дональда Туска, который инициировал голосование после проигрыша Рафала Тшасковского во время недавних выборов президента.

Правительство Польши получило вотум доверия от парламента

Как сообщает Polskiej Agencji Prasowej, в голосовании приняли участие 453 депутата Сейма.

Среди них: вотум доверия правительству Туска поддержали 243 польских депутата, против проголосовали — 210, но ни один не воздержался.

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Перед голосованием в Сейме Дональд Туск выступил с речью, в которой рассказал об итогах за полтора года пребывания в должности и раскритиковал предыдущие правительства Польши.

Туск обратил внимание на проблемы с донесением успехов своего правительства до польских граждан. Премьер-министр Польши опроверг слухи о возможной отставке и расформировании нынешней коалиции.

В начале июня журналисты со ссылкой на источники сообщили, что премьер-министр Польши Дональд Туск вынесет на рассмотрение парламента вопрос о вотуме доверия к своему правительству.

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Дональд Туск

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