Европа готова усилить давление на РФ в банковском и энергетическом секторах, несмотря на промедление США

Страны Европы готовы усилить санкции против России и улучшить выполнение имеющихся ограничений, в частности в банковском и энергетическом секторах.

Об этом говорится в проекте совместного заявления министров иностранных дел Франции, Германии, Италии, Польши, Испании, Великобритании и Европейского Союза, с которым ознакомилось агентство Bloomberg.

Европа готова усилить давление на РФ

— Это заявление является последним примером того, как Европа все больше стремится выделить свою роль в главных геополитических вопросах отдельно от США, поскольку президент Дональд Трамп отходит от многолетнего трансатлантического альянса, — говорится в материале.

Европа пытается заполнить пустоту лидерства, поскольку Трамп намекает, что он может прекратить участие США в мирных переговорах между Россией и Украиной, отметили в агентстве.

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Согласно проекту совместного заявления министров иностранных дел, ожидается, что европейские союзники заявят, что мир должен включать надлежащие гарантии безопасности для Украины.

Среди них — усиление украинских военных и расширение оборонного сотрудничества. Они заявят, что будут продолжать сотрудничать с США в этом вопросе.

В то же время ожидается, что министры призовут Россию к серьезным мирным переговорам, отказу от неприемлемых максималистских требований и предварительных условий.

Кроме этого, главы МИД намерены осудить недавние массированные российские нападения на украинские города и гражданское население, которые они называют очевидным нарушением международного права.

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