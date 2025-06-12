Авиакатастрофа в Индии 12 июня: в МИД сообщили, были ли на борту украинцы

На борту пассажирского самолета авиакомпании Air India, потерпевшего крушение на западе Индии в штате Гуджарат, не было граждан Украины.

Об этом журналистам сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, пишет Интерфакс.

На борту Boeing 787 находились граждане четырех стран

По данным авиакомпании Air India, на борту самолета Boeing 787-8, который вылетел из Ахмедабада в направлении Лондона, находилось 242 пассажира и члена экипажа.

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Из них 169 — граждане Индии, 53 — граждане Великобритании, 1 — гражданин Канады и 7 — граждане Португалии.

Пострадавших доставляют в ближайшие больницы. В Air India заявили, что сотрудничают с органами власти, которые расследуют инцидент.

Как пишет The Guardian со ссылкой на индийского высокопоставленного офицера полиции, самолет упал на общежитие для врачей.

На месте происшествия сейчас работают спасатели. По меньшей мере 30-35 тел было извлечено из здания, на которое упал самолет. Под завалами еще находятся люди.

Ранее мы сообщали, что Boeing 787 Dreamliner потерпел крушение после взлета в аэропорту Ахмедабада. Он выполнял рейс в лондонский аэропорт Гатвик. Самолет потерял связь с радарами на высоте 625 футов, после чего начал стремительно снижаться.

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