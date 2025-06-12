Будет ли война между Израилем и Ираном и какие это может иметь последствия

Соединенные Штаты находятся в состоянии повышенной готовности в ожидании потенциального удара Израиля по Ирану: Государственный департамент США разрешил эвакуацию части дипломатического персонала из Ирака, а Пентагон дал зеленый свет на выезд членов семей военнослужащих по всему Ближнему Востоку.

На фоне этих заявлений выросла и цена на нефть — по меньшей мере на 4%.

Факты ICTV разбирались, произойдет ли война между Израилем и Ираном и как на это будет реагировать Дональд Трамп.

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Цена на нефть Brent выросла

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на $2,90, или 4,34%, до $69,77 за баррель. Нефть марки WTI подорожала на $3,17, или 4,88%, до $68,15. И Brent, и WTI достигли самого высокого уровня с начала апреля. В среду, 11 июня, удивленные трейдеры скупили фьючерсы на нефть.

— Рынок не ожидал такого большого геополитического риска, — сказал Фил Флинн, аналитик Price Futures Group.

В среду Великобритания предупредила, что напряженность на Ближнем Востоке может повлиять на судоходство, а потому судам надо быть осторожными при прохождении через Персидский, Оманский и Ормузский проливы, которые граничат с Ираном.

Ядерное соглашение США и Ирана

Эвакуация дипперсонала происходит в довольно нестабильный момент в регионе: усилия Дональда Трампа по достижению ядерной сделки с Ираном, кажется, зашли в тупик, а американские разведчики все больше обеспокоены тем, что Израиль готов ударить по ядерным объектам Ирана (в частности Фордо и Натанз, которые являются ключевыми) без согласия Соединенных Штатов. Такой шаг почти наверняка сорвет деликатные ядерные переговоры Вашингтона и Тегерана.

Трамп категоричен в отношении Ирана: Они не могут иметь ядерное оружие. Все очень просто, у них не может быть ядерного оружия.

Американский президент неоднократно угрожал нанести удар по Ирану, если переговоры по ядерной программе потерпят неудачу. Трамп в одном из интервью заявил, что сомневается, что Тегеран согласится прекратить обогащение урана. Иранский министр обороны Азиз Насирзаде уверяет, Тегеран ударит по американским базам в регионе, если США осмелятся атаковать.

Иран и США запланировали провести шестой раунд переговоров в Омане в воскресенье между американским переговорщиком Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, а также дискуссии между их техническими командами. Но источники говорят, что переговоры, вероятно, не состоятся.

В Иране заявляют, что военная угроза всегда была частью тактики переговоров Соединенных Штатов, сообщает Reuters.

Военное присутствие США на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты имеют свои военные базы в Ираке, Кувейте, Катаре, Бахрейне и Объединенных Арабских Эмиратах.

Израиль-Иран: война противоречит интересам Трампа

По мнению директора Центра ближневосточных исследований Игоря Семиволоса, по состоянию на сейчас ситуация является крайне напряженной — вероятность войны оценивается в 50-60%, с потенциалом роста до 80-90% в случае провала «ядерных» переговоров 15 июня в Омане.

Игорь Семиволос считает, что война с Ираном не в интересах Трампа.

Во-первых, быстрых результатов достичь невозможно: по оценкам американской разведки, израильский удар может задержать ядерную программу Ирана лишь на недели или месяцы, однако не уничтожит ее.

Во-вторых, ресурсов для полномасштабной войны не хватает: военный бюджет США ограничен для новых масштабных операций.

В-третьих, фактор промежуточных выборов в Конгресс 2026 года и внутренние беспорядки в США, затрудняют политическую поддержку войны, ведь американская общественность преимущественно против новых конфликтов на Ближнем Востоке.

Какова вероятность ударов по ядерным объектам Ирана

В комментарии Фактам ICTV Александр Краев, эксперт Совета внешней политики Украинская призма, отметил, что Израиль уже давно был готов нанести удары по ядерным объектам Ирана.

— По меньшей мере три месяца израильтяне были готовы это сделать. Они постоянно пытались убедить администрацию Трампа, но он не соглашался. Трамп буквально сдерживал Нетаньяху, держа его за руку. Поэтому этих ударов не было, — говорит Александр Краев.

По словам эксперта, Израиль мог ударить по объектам Ирана как раз в тот момент, когда Иран был слаб — когда ХАМАС начал только терпеть поражения, Тегеран терял деньги, и тогда еще не начались прямые переговоры между Тегераном и Вашингтоном.

— Почему американцы не согласятся на удар по Ирану? Потому что, во-первых, они упустили подходящий момент. Во-вторых, именно они последние три месяца сдерживали своих союзников от этого шага. И поэтому сейчас ни тактически, ни стратегически этот шаг не сработает так, как должен был бы сработать, — считает эксперт Александр Краев.

По его мнению, представляется наиболее вероятным, что администрация Трампа будет ждать первого шага именно от Ирана. На опережение американцы не хотят ничего делать.

— Но у меня такое впечатление, что эту “пальму первенства” Ирану не отдаст Израиль. Израильтяне намного решительнее американцев… Американцы такие умные, потому что это не по их территории будет первый удар. Я не уверен, что Израиль даст возможность Ирану нанести этот первый удар, — говорит Александр Краев.

По словам эксперта, Соединенные Штаты боятся, что Израиль ударит по Ирану без разрешения США, именно поэтому последние три месяца Вашингтон и Тель-Авив постоянно были в контакте, не давали Нетаньяху и его кабинету активно работать.

США накладывали санкции на международные судебные инстанции, прикрывали Израиль на международном формате, продолжали поставлять ему оружие, но в то же время слишком очевидно пытались сдержать Израиль от решительных шагов.

— То ли от отсутствия плана, то ли от отсутствия какого-то понимания происходящего, то ли от отсутствия политической смелости, не знаю, американцы явно ничего не хотели резко делать на Ближнем Востоке, — объясняет Александр Краев.

По его мнению, бывают ситуации, когда лучше сделать один рисковый шаг, но контролировать ситуацию, чем как это сделала администрация Трампа, долго выжидать, всех сдерживать, а потом эвакуировать дипломатический персонал.

Конфликт между Израилем и Ираном: реакция американцев

По словам Александра Краева, если произойдет конфликт между Израилем и Ираном и он будет масштабный, то реакция американцев будет похожа на ту, которая была во время последнего массового обстрела Израиля — американцы помогли сбить цели, помогли защитить Израиль.

Потом США подвели авианосные группы, но это было демонстрацией, что Америка не переступает черту.

— Авианосная группа — это корпус 50 тысяч человек, вооруженный ядерным оружием, новейшей системой разведки, которые способны наносить удары вглубь континента почти на тысячу километров. По сути, это смертный приговор Ирану, если его окружит две авианосные группы, — объясняет эксперт.

Как это было тогда? Одна авианосная группа стояла в Красном море, другая — в Средиземном. И еще третья была готова подойти со стороны Персидского залива.

— Это была бы нормальная реакция американцев. Это было бы не начало войны, но очень четкий сигнал, что мы сдержали ваше первое наступление, а дальше, ну, вы понимаете, какие будут последствия. То есть, следующий неправильный шаг Ирана, и начинается его конец, — говорит Александр Краев.

Война Израиля-Ирана: как будет реагировать Трамп

По словам политического эксперта, кандидата политических наук, доцента университета им. Т. Шевченко Игоря Рейтеровича, американский президент Дональд Трамп слишком самоуверен, считает себя сильным дипломатом, который может решить любой вопрос, обо всем договориться. Но пока его дипломатия ничего не дала. Поэтому с большой вероятностью определенный военный конфликт — война между Ираном и Израилем может возникнуть.

— Может это прозвучит слишком цинично, но для интересов Украины удар Израиля по ядерным объектам Ирана принес бы два хороших результата, — говорит Игорь Рейтерович.

Во-первых, это удар по союзнику России. И как бы там иранцы не называли себя гуманистами, этой стране нельзя позволить создать ядерное оружие, потому что как раз Иран может развязать ядерную войну в регионе.

Во-вторых, израильский удар по Ирану был бы колоссальной пощечиной Трампу, говорит политолог.

— Израиль показал бы Трампу, что его дипломатические миротворческие усилия ничего не стоят, не работают. А Израиль защищает свои национальные интересы. И тут уже Трамп не сказал бы, что это его война, а война Байдена. Вот если бы Трамп получил такую пощечину, может в его голове что-то изменилось, и он начал бы спасать свой имидж, в том числе и за счет реального окончания российско-украинской войны, — отметил Игорь Рейтерович.

Понятно, что Трамп бы хотел избежать своего участия в конфликте между Израилем и Ираном, но если он произойдет, то это будет с закономерным следствием абсолютной беспомощности Соединенных Штатов во времена президента Трампа.

Если Иран запустит ракеты по Израилю, то Америка будет просто обязана помочь их отбить, как делала это раньше.

— В любом случае Трамп вынужден будет в определенной степени вмешаться в эту войну, даже если он того не хочет, — говорит политический эксперт.

Все это, по его словам, следствие беспомощности Дональда Трампа, как дипломата, и его невозможности договориться с Израилем о совместной политике противодействия Ирану.

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