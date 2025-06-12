Кэллог сравнил Зеленского с Линкольном: США не понимают проблемы украинцев

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог высоко оценил лидерство Владимира Зеленского в условиях полномасштабной войны.

Он сравнил президента Украины с Авраамом Линкольном — лидером США в период Гражданской войны.

Келлог сравнил Зеленского с Линкольном

— У меня была возможность поговорить с президентом (США Дональдом Трампом – ред.). Я сказал: Знаете, у нас не было американского президента со времен Авраама Линкольна, который должен был делать то, что делает президент Зеленский, — отметил Келлог во время дискуссии на форуме Немецкого фонда Маршалла в Брюсселе.

Он подчеркнул, что Зеленский сейчас возглавляет борьбу за сохранение украинской нации на ее собственной территории, подобно тому, как это в свое время делал Линкольн.

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— И когда вы видите это, вы должны понять проблемы, с которыми они сталкиваются сейчас на поле боя, — добавил спецпредставитель.

При этом Келлог подчеркнул, что в Соединенных Штатах иногда не осознают всей сложности ситуации, поскольку не ставят себя на место украинцев и не представляют, через что они проходят и как искать пути выхода из войны.

Недавно президент США Дональд Трамп сравнил войну России против Украины с “дракой двух маленьких детей”.

В ответ Владимир Зеленский заявил, что такие слова свидетельствуют о непонимании глубины страданий, которые переживает украинский народ.

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