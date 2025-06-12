Не может быть вознаграждения агрессии: Сибига о поздравлениях стран с “днем России”

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил недовольство по поводу официальных поздравлений некоторых государств по случаю “дня России”.

Об этом глава украинской дипломатии заявил журналистам перед началом встречи в формате Веймар+, которая состоялась в Риме.

Сибига прокомментировал поздравления с “днем России”

— Мне как министру страны, которая воюет, сегодня утром было особенно неприятно читать публичные поздравления некоторых стран в адрес российского агрессора с национальным праздником. Не может быть никакого вознаграждения за агрессию. Не может быть никакого вознаграждения стране-агрессору, — заявил Сибига.

Министр подчеркнул, что “имеет моральное право это озвучивать”.

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Сибига рассказал, что накануне вместе с литовским коллегой посетил Херсон, который находится в 13 километрах от линии фронта, и воочию увидел последствия российского террора.

— Это ненормально. Украинский народ имеет право на нормальную жизнь, — подчеркнул министр.

Напомним, 12 июня, когда РФ празднует “день России”, государственный секретарь США Марко Рубио направил поздравление российскому народу.

В своем обращении он подчеркнул приверженность США поддержке граждан России и отметил, что Вашингтон стремится к конструктивному сотрудничеству с Москвой для установления устойчивого мира в Украине.

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