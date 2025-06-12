Протесты в США: какие полномочия имеют штаты в противостоянии
Республиканцы традиционно позиционируют себя как сторонники прав штатов и противники чрезмерно сильного федерального правительства.
Однако эта позиция претерпевает изменения, когда президент-республиканец стремится подчинить штаты своей воле, пишет Bloomberg.
Трамп злоупотребляет властью
Теперь, когда Дональд Трамп испытывает пределы президентской власти, именно демократические губернаторы, такие как Гэвин Ньюсом из Калифорнии, заявляют о полномочиях штатов.
7 июня президент Трамп распорядился ввести войска Национальной гвардии в Лос-Анджелес для подавления протестов против его жесткой иммиграционной политики. Этот шаг был осуществлен вопреки позиции губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома.
Это — первый случай со времен Движения за гражданские права в 1960-х, когда президент применил войска на территории штата без согласия его руководителя.
Все губернаторы-демократы США назвали этот шаг «тревожным злоупотреблением властью». А уже 9 июня Ньюсом подал в суд на администрацию Трампа.
Другие примеры вмешательства Трампа в политику штатов
Конфликт вокруг Лос-Анджелеса — лишь один из многих. Президент Трамп неоднократно пытался ограничить полномочия штатов, которыми управляют демократы.
Его указы направлены против экологических законов отдельных штатов.
Трамп выступает против “городов-убежищ”, которые отказываются сотрудничать с федеральной иммиграционной службой.
Во время январских пожаров в Лос-Анджелесе президент пытался обойти законодательство Калифорнии по управлению водными ресурсами.
Его администрация рассматривает возможность прекращения финансирования Нью-Йорка через программу платного въезда в Манхэттен (congestion pricing).
Министерство образования обсуждало сокращение финансирования школ в Калифорнии из-за участия трансгендерных спортсменов в соревнованиях.
В то же время, в отношении штатов, где правят республиканцы, Трамп почти не предпринимал подобных шагов. Губернаторы-республиканцы не выступали против ни одной ключевой инициативы его администрации.
Что говорит Конституция США
Конституция США определяет страну как федерацию, где власть распределена между центральным правительством и отдельными штатами. Это закреплено в 10 поправке к Конституции: все полномочия, прямо не предоставленные федеральному правительству, остаются за штатами.
Штаты имеют право:
- организовывать местную власть,
- проводить выборы,
- создавать школы,
- регулировать торговлю в пределах своего штата.
Федеральное правительство, в свою очередь, отвечает за внешнюю политику, армию, печатание денег и т. д.
Хотя Конституция задает общие границы, многие аспекты остаются нечеткими и зависят от судебных решений и исторических прецедентов. Именно это позволяет как президентам, так и губернаторам оспаривать установленные рамки.
Как менялось отношение к правам штатов
Напряжение между федеральным центром и штатами существует еще со времен основания США. Колонисты, свергшие британское господство, стремились не допустить чрезмерной концентрации власти в руках центрального правительства. Поэтому идея ограничения федеральных полномочий была заложена в Билль о правах.
На протяжении истории этот вопрос становился особенно острым во время гражданской войны, движения за гражданские права и других крупных кризисов.
Сегодня, в эпоху Трампа, мы наблюдаем новый виток этого противостояния — с несколько неожиданными ролями: демократов — как защитников автономии, а республиканцев — как сторонников централизованной власти.