Протесты в США: какие полномочия имеют штаты в противостоянии

Республиканцы традиционно позиционируют себя как сторонники прав штатов и противники чрезмерно сильного федерального правительства.

Однако эта позиция претерпевает изменения, когда президент-республиканец стремится подчинить штаты своей воле, пишет Bloomberg.

Трамп злоупотребляет властью

Теперь, когда Дональд Трамп испытывает пределы президентской власти, именно демократические губернаторы, такие как Гэвин Ньюсом из Калифорнии, заявляют о полномочиях штатов.

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7 июня президент Трамп распорядился ввести войска Национальной гвардии в Лос-Анджелес для подавления протестов против его жесткой иммиграционной политики. Этот шаг был осуществлен вопреки позиции губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома.

Это — первый случай со времен Движения за гражданские права в 1960-х, когда президент применил войска на территории штата без согласия его руководителя.

Все губернаторы-демократы США назвали этот шаг «тревожным злоупотреблением властью». А уже 9 июня Ньюсом подал в суд на администрацию Трампа.

Другие примеры вмешательства Трампа в политику штатов

Конфликт вокруг Лос-Анджелеса — лишь один из многих. Президент Трамп неоднократно пытался ограничить полномочия штатов, которыми управляют демократы.

Его указы направлены против экологических законов отдельных штатов.

Трамп выступает против “городов-убежищ”, которые отказываются сотрудничать с федеральной иммиграционной службой.

Во время январских пожаров в Лос-Анджелесе президент пытался обойти законодательство Калифорнии по управлению водными ресурсами.

Его администрация рассматривает возможность прекращения финансирования Нью-Йорка через программу платного въезда в Манхэттен (congestion pricing).

Министерство образования обсуждало сокращение финансирования школ в Калифорнии из-за участия трансгендерных спортсменов в соревнованиях.

В то же время, в отношении штатов, где правят республиканцы, Трамп почти не предпринимал подобных шагов. Губернаторы-республиканцы не выступали против ни одной ключевой инициативы его администрации.

Что говорит Конституция США

Конституция США определяет страну как федерацию, где власть распределена между центральным правительством и отдельными штатами. Это закреплено в 10 поправке к Конституции: все полномочия, прямо не предоставленные федеральному правительству, остаются за штатами.

Штаты имеют право:

организовывать местную власть,

проводить выборы,

создавать школы,

регулировать торговлю в пределах своего штата.

Федеральное правительство, в свою очередь, отвечает за внешнюю политику, армию, печатание денег и т. д.

Хотя Конституция задает общие границы, многие аспекты остаются нечеткими и зависят от судебных решений и исторических прецедентов. Именно это позволяет как президентам, так и губернаторам оспаривать установленные рамки.

Как менялось отношение к правам штатов

Напряжение между федеральным центром и штатами существует еще со времен основания США. Колонисты, свергшие британское господство, стремились не допустить чрезмерной концентрации власти в руках центрального правительства. Поэтому идея ограничения федеральных полномочий была заложена в Билль о правах.

На протяжении истории этот вопрос становился особенно острым во время гражданской войны, движения за гражданские права и других крупных кризисов.

Сегодня, в эпоху Трампа, мы наблюдаем новый виток этого противостояния — с несколько неожиданными ролями: демократов — как защитников автономии, а республиканцев — как сторонников централизованной власти.

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