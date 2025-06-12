Рубио в поздравлении с Днем России: США привержены поддержке народа РФ
Государственный секретарь США Марко Рубио от имени американского народа поздравил россиян с Днем России, который страна-агрессор отмечает 12 июня.
Заявление обнародовано на сайте американского Госдепа.
Поздравление Рубио ко Дню России
Рубио в поздравлении выразил приверженность поддержке народа РФ, а также упомянул о стремлении США к конструктивному взаимодействию с Россией для достижения прочного мира в Украине.
— От имени американского народа я хочу поздравить российский народ с Днем России. Соединенные Штаты остаются преданными поддержке российского народа в его стремлении к светлому будущему.
Мы также пользуемся этой возможностью, чтобы подтвердить стремление США к конструктивному взаимодействию с Российской Федерацией для достижения прочного мира между Россией и Украиной. Мы надеемся, что мир будет способствовать развитию более взаимовыгодных отношений между нашими странами, — говорится в поздравлении.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 205-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.