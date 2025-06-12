Рубио в поздравлении с Днем России: США привержены поддержке народа РФ

Государственный секретарь США Марко Рубио от имени американского народа поздравил россиян с Днем России, который страна-агрессор отмечает 12 июня.

Заявление обнародовано на сайте американского Госдепа.

Поздравление Рубио ко Дню России

Рубио в поздравлении выразил приверженность поддержке народа РФ, а также упомянул о стремлении США к конструктивному взаимодействию с Россией для достижения прочного мира в Украине.

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— От имени американского народа я хочу поздравить российский народ с Днем России. Соединенные Штаты остаются преданными поддержке российского народа в его стремлении к светлому будущему.

Мы также пользуемся этой возможностью, чтобы подтвердить стремление США к конструктивному взаимодействию с Российской Федерацией для достижения прочного мира между Россией и Украиной. Мы надеемся, что мир будет способствовать развитию более взаимовыгодных отношений между нашими странами, — говорится в поздравлении.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 205-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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