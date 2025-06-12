Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Кто написал Библию: ученые исследовали авторство с помощью ИИ
Срочно
Количество пострадавших в Киеве возросло до 32 человек, погибли трое спасателей
Фото настоящее: Юсов о выжженной надписи “слава России” на теле украинского пленного
Сколько будет пенсии при зарплате в 20 000 гривен: пример расчета
Убийство украинки и ее дочери в Бельгии: Сибига поручил держать дело под контролем
Юлия Захарченко, редактор ленты
3 мин.

ЕС выбрал Илву Йоханссон специальным представителем по делам Украины

Ілва Йоганссон
Фото: Getty Images

В Европейском Союзе создадут должность специального представителя по вопросам украинцев на территории ЕС, которую займет Илва Йоханссон.

Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на двух чиновников, знакомых с этим назначением.

Спецпредставитель по вопросам украинцев в ЕС

Илва Йоханссон займет новосозданную должность в ЕС, на которой она будет помогать контролировать недавно обнародованную долгосрочную стратегию Комиссии по украинским беженцам.

Сейчас смотрят

Йоханссон была комиссаром по вопросам внутренних дел с 2019 до 2024 годов.

Она несколько раз посещала Украину, в частности лагерь беженцев на границе с Румынией. В сентябре прошлого года Йоханссон была награждена украинским орденом За заслуги.

Роль специального представителя будет заключаться в усилении координации, представительстве интересов украинцев и внедрении практических инструментов поддержки, включая развитие центров, объявил на прошлой неделе европейский комиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер.

В прошлом месяце Европейская комиссия продлила временную защиту для примерно 4,3 млн перемещенных украинцев, которые нашли убежище в ЕС после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Кроме этого, в ЕС планируют запустить информационные Центры единства, которые будут работать совместно с Украиной, а также предоставлять рекомендации по интеграции и возвращению домой.

Читайте также
ЕС может снизить потолок цены на нефть РФ даже без участия США — Каллас
Кая Каллас

Связанные темы:

Європейський СоюзВойна в УкраинеУкраина-ЕСУкраїнці
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь