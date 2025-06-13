Есть ли у Израиля ядерное оружие и какой может быть арсенал

Израиль официально не признает владение ядерным оружием. Государство никогда не подтверждало, однако и не опровергало это.

В то же время Израиль никогда не проводил ядерных испытаний. Однако общепризнанно то, что государство имеет ядерное оружие, которое создало вне рамок Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Есть ли ядерное оружие у Израиля

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) обнародовал ежегодную оценку состояния вооружений, разоружения и международной безопасности.

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Основные выводы SIPRI за предыдущий год свидетельствуют о том, что количество и типы разрабатываемого ядерного оружия увеличилось, поскольку государства усиливают свою зависимость от ядерного сдерживания.

В отчете говорится, что девять ядерных держав — США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Северная Корея и Израиль — продолжали модернизировать ядерные арсеналы, а несколько развернули новые ядерные вооружения, оружейные или ядерные системы оружия в 2023 году.

Вместе с Индией и Пакистаном, Израиль де-факто считается ядерным государством.

Из-за неясности официальной позиции государства трудно прояснить ядерную политику и возможности Израиля.

Также в открытых источниках нет убедительных доказательств того, что Израиль испытал свое ядерное оружие.

Ядерное оружие Израиля: что об этом известно

По неофициальным данным, Израиль имеет ядерный арсенал из примерно 90 боеголовок. Считается, что производство плутония для оружия продолжается.

На основании неподтвержденных сообщений, Израиль может иметь ядерную триаду для обеспечения своего ядерного потенциала.

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