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Юлия Захарченко, редактор ленты
4 мин.

К 500 тыс. иммигрантов поступило требование покинуть США

Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Иммигранты, которые были допущены в Соединенные Штаты Америки по программе условно-досрочного освобождения для Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы, начали получать уведомления об освобождении с требованием покинуть территорию США.

Требование 500 тыс. иммигрантам покинуть США

Участникам программы условно-досрочного освобождения для кубинцев, гаитян, никарагуанцев и венесуэльцев (CHNV) сообщили через электронные письма от Министерства внутренней безопасности США, что их разрешение на трудоустройство немедленно аннулируется, говорится в материале Bloomberg.

Эти сообщения поступили после решения Верховного суда США в прошлом месяце, которое позволило Министерству национальной безопасности США продолжить процесс отмены льгот на условно-досрочное освобождение для полумиллиона иммигрантов после того, как суд низшей инстанции сохранил эти гарантии.

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Судебное разбирательство по отмене администрацией Белого дома программ условно-досрочного освобождения, включая процесс, который касается CHNV, все еще продолжается.

Администрация бывшего президента США Джо Байдена запустила программу CHNV в 2023 году, чтобы уменьшить нелегальную миграцию к границе между США и Мексикой, а также предоставить людям помощь на фоне гуманитарных кризисов в четырех странах.

Количество заявок значительно превысило 30 тыс. мест, доступных ежемесячно, а американские компании нанимали условно уволенных лиц на труднодоступные должности по всей стране.

Такие отрасли, как строительство и здравоохранение, вероятно, столкнутся с новой нехваткой работников после отмены разрешений на работу для таких лиц.

Служба гражданства и иммиграции США только на этой неделе, в ответ на решение суда, отменила замораживание рассмотрения запросов на получение помощи. Среди них — заявления о предоставлении убежища и визы для освобожденных досрочно лиц.

Рассмотрение помощи было заморожено в феврале, что прекратило другие возможности легальной иммиграции за несколько недель до того, как администрация Белого дома при правлении Дональда Трампа объявила об отмене помощи досрочно.

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