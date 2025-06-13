Хегсет признал, что Пентагон имеет план на случай захвата Гренландии и Панамы

Министр обороны США Пит Хегсет, вероятно, признал, что Пентагон разработал планы силового захвата Гренландии и Панамы в случае необходимости.

Об этом он сказал на слушаниях в Конгрессе, однако отказался отвечать об использовании им чатов Signal для обсуждения военных операций.

Пентагон имеет план захвата Гренландии и Панамы

Одним из вопросов, на который Хегсет ответил, был от члена Палаты представителей, демократа Адама Смита. Он спросил, разрабатывает ли Пентагон планы силового захвата Гренландии или Панамы, если это будет необходимо.

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— Наша работа в Министерстве обороны заключается в том, чтобы иметь планы на случай любых непредвиденных обстоятельств, — несколько раз повторил Хегсет.

Как пишет AP, для Пентагона не является чем-то необычным разработка планов на случай конфликтов, которые еще не возникли. Однако, отмечается, что манера ответа Хегсета вызвала острую перепалку.

Республиканец из Огайо Майк Тернер тогда уточнил у Хегсета, утверждает ли он, что у Пентагона есть планы силового захвата или вторжения в Гренландию.

Когда Хегсет начал повторять свой ответ о планах на случай чрезвычайных ситуаций, Тернер добавил: Я очень надеюсь, что это не ваши показания.

Тогда глава Пентагона сказал, что США “с нетерпением ждут сотрудничества с Гренландией, чтобы гарантировать, что она будет защищена от любых потенциальных угроз”.

В начале мая Трамп признал, что допускает возможность применения военной силы для того, чтобы установить контроль над Гренландией. Он сказал, что Штатам “очень нужна Гренландия”, но она больше “нужна для международной безопасности”.

Источник : AP News

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