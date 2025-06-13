Иран не будет участвовать в ядерных переговорах с США

Тегеран отказался от участия в переговорах с Соединенными Штатами, которые должны были состояться в Омане, после авиаударов, нанесенных Израилем 13 июня.

Об этом заявили иранские высокопоставленные чиновники, передает The Hill.

Иран отменил переговоры с США

Израильские удары были нацелены на иранские ядерные и военные объекты, что привело к прекращению дипломатических контактов между сторонами. Запланированная встреча должна была стать шестым этапом обсуждения нового ядерного соглашения.

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Министр иностранных дел Омана Бадр Альбусаиди выступил с осуждением действий Израиля. Он назвал их незаконными и угрожающими стабильности всего региона.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил Тель-Авиву “горькой местью” в ответ на атаки.

Переговоры по ядерному соглашению между США и Ираном

Соединенные Штаты вышли из ядерного соглашения с Ираном в 2018 году. С 2021 года стороны пытаются договориться о новом формате сотрудничества, однако этот процесс неоднократно тормозился из-за вспышек напряженности на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп призвал Иран как можно скорее согласиться на ядерное соглашение, чтобы избежать новых жертв и разрушений, которые могут вызвать дальнейшие атаки.

В ночь на 13 июня Израиль осуществил “превентивную атаку”, направленную на уничтожение компонентов иранской ядерной программы и военных объектов на территории Исламской Республики.

На этой неделе цены на нефть резко подскочили — на 13%, достигнув самых высоких показателей за почти пять месяцев.

Причиной стала атака Израиля, которая вызвала серьезные опасения относительно возможных перебоев в поставках энергоносителей.

Представитель Вооруженных сил Ирана, бригадный генерал Абольфазл Шекарчи, заявил, что Тегеран непременно ответит на действия Израиля.

Он также подчеркнул, что США заплатят высокую цену, несмотря на заверения Вашингтона в непричастности к ударам.

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