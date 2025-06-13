Израильский самолет Судного дня для правительства: для чего он предназначен

Утром 13 июня сайты мониторинга воздушного движения зафиксировали взлет правительственного самолета Судного дня — Boeing E-4B. Он предназначен для перевозки президента и премьер-министра Израиля.

Как пишет Sawt Beirut International со ссылкой на военные источники, взлет самолета Судного дня отражает оценку Израилем серьезности ситуации, требующей активации воздушного командного центра после превентивного удара Израиля по Ирану. Однако официального подтверждения информации пока нет.

Самолет Судного дня (Doomsday plane)

Самолет Судного дня (Doomsday plane) — это воздушный командный пункт, предназначенный для управления вооруженными силами США в случае ядерной войны.

Сейчас смотрят

Характеристики самолета Судного дня

Производитель: Boeing (США).

Скорость: 602 миль/ч (968 км/ч).

Дальность полета: 6 200 морских миль (11 482 км).

Экипаж: до 112 человек (летный экипаж и экипаж миссии).

Самолет Boeing E-4B является милитаризованной версией коммерческого авиалайнера 747-200 и действует как основной воздушный командно-штабной центр США.

Для чего проектировали самолет Судного дня

Boeing E-4B изначально проектировали для перевозки главы Пентагона и Объединенного комитета начальников штабов во время ядерной угрозы.

Самолет способен обеспечить высокую живучесть, функционирование командного центра, центра управления и связи с американскими войсками, выполнение экстренных военных приказов и координации действий гражданской власти.

Специфика самолета Судного дня

Основная палуба разделена на шесть функциональных зон: рабочая зона командования, конференц-зал, комната для брифингов, рабочая зона оперативной группы, а также зоны связи и отдыха.

Экипаж Boeing E-4B может включать до 112 человек, в том числе оперативную группу объединенных служб, летный экипаж, технических специалистов, группу связи и вспомогательный персонал.

Boeing E-4B имеет защиту от электромагнитных импульсов, систему, предназначенную для поддержки современной электроники и коммуникационного оборудования.

Самолет имеет защиту от ядерного и теплового воздействия, акустический контроль, модернизированную систему кондиционирования воздуха для охлаждения электронных компонентов.

Усовершенствованная система спутниковой связи улучшает глобальную связь между стратегическими и тактическими спутниковыми системами и воздушным оперативным центром.

У Военно-воздушных сил США по крайней мере один самолет E-4B всегда находится в состоянии боевой готовности на одной из баз по всему миру.

Первые самолеты Судного дня появились в парке ВВС в 1974 году, но к 1985-му все самолеты модели А переоборудовали на более новую модель В. Из-за того, что самолеты довольно старые, их планируют снять с эксплуатации в начале 2030-х годов.

Источник: Military.com

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.