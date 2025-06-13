Комитет Конгресса США заблокировал дополнительные $300 млн на помощь Украине

В пятницу, 13 июня, Комитет по ассигнованиям Палаты представителей США принял собственную версию проекта оборонного бюджета на 2026 финансовый год, в которой отсутствует поправка о предоставлении Украине дополнительной помощи в размере $300 млн.

Об этом сообщает издание Breaking Defense.

Комитет Конгресса США не включил помощь Украине в оборонный бюджет

В утвержденном варианте проекта предусматривается общий объем оборонного бюджета в $832 млрд. Это соответствует уровню финансирования, определенному на 2025 год Управлением по вопросам управления и бюджета США.

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Там планируют увеличить общий объем средств до $1 трлн за счет еще не принятого законопроекта о согласовании расходов.

— Законодатели более часа обсуждали поправку, которая предусматривала выделение дополнительных $300 млн на помощь Украине в сфере безопасности. Эта поправка, предложенная представительницей Демократической партии от штата Огайо Марси Каптур, была отклонена в результате голосования, — пишет издание.

Отмечается, что попытка включить в бюджет дополнительное финансирование для Украины могла бы поставить под угрозу принятие всего оборонного законопроекта. В частности, такая инициатива могла бы заставить часть республиканцев проголосовать против документа.

В итоге, Комитет принял решение направить свое бюджетное предложение на рассмотрение Палаты представителей. Решение поддержали 36 членов комитета, тогда как 27 выступили против.

Напомним, министр обороны США Пит Хэгсет заявил во время слушаний в Конгрессе, что в 2026 году Соединенные Штаты планируют уменьшить объемы финансирования поставок вооружений Украине.

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