Люди умирали на глазах: единственный выживший пассажир Air India рассказал о катастрофе

Единственный выживший в крушении самолета Air India 40-летний британец Вишваш Кумар Рамеш описал ужас, с которым наблюдал, как у него на глазах умирают люди.

Самолет словно “застрял в воздухе”

40-летний мужчина, лежа на больничной койке, рассказал журналистам DD News, что вскоре после взлета почувствовал, что самолет словно застрял в воздухе. А затем огни начали мигать зеленым и белым.

— Он внезапно врезался в здание и взорвался, — вспоминает Рамеш.

Одна из самых смертоносных авиакатастроф

В четверг, 12 июня, самолет Boeing 787 Dreamliner врезался в медицинский колледж, превратившись в огненный шар, в результате чего погиб 241 человек, находившийся на борту.

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Это одна из самых смертоносных авиакатастроф по числу погибших граждан Великобритании и первая с участием самолета 787.

— Я не могу поверить, что выбрался из этого живым. На мгновение мне показалось, что я тоже умру, но когда я открыл глаза и огляделся, понял, что жив, — говорит мужчина.

По словам британца, когда самолет взлетел, через пять-десять секунд возникло ощущение, что он застрял в воздухе. Внезапно огни начали мигать — зеленым и белым. Самолет не набирал высоту и просто скользил, прежде чем внезапно врезался в здание и взорвался.

— Мне удалось отстегнуться, я протиснулся ногой в отверстие в фюзеляже и выполз. Не знаю, как я выжил. Я видел, как люди умирали у меня на глазах — стюардессы и двое людей рядом, — рассказал Рамеш.

Число жертв может вырасти

В пятницу, 13 июня, место крушения посетил премьер-министр Индии Нарендра Моди, который опубликовал видеозапись своего разговора с Рамешем в больнице.

По меньшей мере пять студентов-медиков погибли и около 50 получили ранения. Есть опасения, что число погибших на земле может возрасти.

Расследование причин крушения продолжается.

Источник : The Guardian

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