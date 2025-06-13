В России продолжают расти цены на бензин, топливо дорожает на 18%, что может ускорить темпы инфляции в стране.

Цена на бензин и экономический кризис

В годовом исчислении розничная цена на бензин выросла на 18%, а до конца 2025 года прогнозируется дополнительное подорожание на 8%.

Это подорожание станет новым катализатором общего роста потребительских цен в стране.

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Ключевые факторы, способствующие этому процессу: отложенный инфляционный эффект (9,5% за 2024 год и 10,2% за январь-апрель этого года), повышение акцизов (+4%), сокращение бюджетных субсидий нефтяникам и рост тарифов Транснефти на транспортировку (до +10%).

На фоне таких изменений РФ почти вдвое сократила морской экспорт бензина: в мае он упал до 130 тыс. тонн, что на 47% меньше, чем в прошлом году.

Подорожание топлива неизбежно отразится на ценах в логистике, производстве и розничной торговле – инфляционное давление на экономику только усилится.

Источник : Служба внешней разведки

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