РФ готовится к новому витку инфляции: бензин подорожал на 18%
В России продолжают расти цены на бензин, топливо дорожает на 18%, что может ускорить темпы инфляции в стране.
Цена на бензин и экономический кризис
В годовом исчислении розничная цена на бензин выросла на 18%, а до конца 2025 года прогнозируется дополнительное подорожание на 8%.
Это подорожание станет новым катализатором общего роста потребительских цен в стране.
Ключевые факторы, способствующие этому процессу: отложенный инфляционный эффект (9,5% за 2024 год и 10,2% за январь-апрель этого года), повышение акцизов (+4%), сокращение бюджетных субсидий нефтяникам и рост тарифов Транснефти на транспортировку (до +10%).
На фоне таких изменений РФ почти вдвое сократила морской экспорт бензина: в мае он упал до 130 тыс. тонн, что на 47% меньше, чем в прошлом году.
Подорожание топлива неизбежно отразится на ценах в логистике, производстве и розничной торговле – инфляционное давление на экономику только усилится.