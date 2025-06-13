Сколько будет продолжаться мировая эскалация: в ЦПД назвали термины

Мировая эскалация может завершиться к 2040 году, однако сейчас наблюдается рост напряжения во всех частях мира, поэтому возможны новые конфликты.

Такое мнение высказал руководитель украинского Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Коваленко о мировой эскалации конфликтов

— Думаю, что вся эта мировая эскалация может завершиться где-то к 2040 году. Я говорю именно о мировом напряжении — не о нашей войне. Сейчас становится все больше напряжения во всех частях мира и могут быть еще конфликты, — отметил он.

Руководитель ЦПД убежден, что угроза войны в Европе в течение ближайших 4-6 лет является более реальной, чем когда-либо, в частности в Балтии. Там могут воевать россияне вместе с военным КНДР.

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По мнению Коваленко, задача украинцев сейчас — выстоять и сохранить государство, а справиться с этим можно только в единстве.

— Единственный, кто сейчас не хочет мира — это Путин. Война вполне может идти во всех частях мира в будущем, просто это не классическая война, которой нас учили в школах. Сейчас впереди бум ИИ-оружений, и пока их не используют сполна на поле боя — ничего не будет, — добавил он.

Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль нанес масштабные авиаудары по территории Ирана, поразив ключевые объекты, связанные с ядерной и военной инфраструктурой.

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