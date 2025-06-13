Соединенные Штаты перебрасывают войска на Ближний Восток — AP

Соединенные Штаты Америки перебрасывают свои вооруженные силы ближе к Ближнему Востоку в ответ на недавнюю атаку Израиля на территорию Ирана, которая может вызвать эскалацию со стороны Тегерана.

Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники среди американских военных высокопоставленных чиновников.

Два эсминца США движутся на восток Средиземного моря

По их данным, Военно-морские силы США дали указание эсминцу USS Thomas Hudner отправиться в направлении восточной части Средиземного моря. Другой американский эсминец также получил приказ двигаться вперед, чтобы быть в боевой готовности, если Белый дом обратится с соответствующим запросом.

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Один из представителей оборонного ведомства США отметил, что президент Дональд Трамп провел экстренное совещание с членами Совета национальной безопасности США с целью анализа текущей ситуации и выработки дальнейших решений.

Атака Израиля и военные объекты Ирана

В ночь на 13 июня Израиль нанес ракетные удары по нескольким иранским объектам, связанным с ядерной программой страны. Израильские власти заявили, что целью ударов было недопущение того, чтобы Иран получил в свое распоряжение ядерное оружие.

В результате атаки погиб, среди прочих, главнокомандующий элитным иранским подразделением — Корпусом стражей исламской революции — генерал Хоссейн Салами.

Аятолла Али Хаменеи подтвердил гибель нескольких представителей командного состава и заявил, что Израиль обязательно получит ответ.

Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что нападение Израиля было “односторонним решением”, хотя Вашингтону заранее было известно о подготовке к нему.

Некоторые израильские чиновники в кулуарных разговорах утверждают, что получили от США негласное одобрение на эти действия.

После инцидента президент Трамп обратился к Тегерану с призывом заключить ядерное соглашение, пока, по его словам, “не стало слишком поздно”.

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