Сибига: Россия готовит стратегические резервы для операций за пределами Украины

Украина получила разведывательные данные о подготовке Россией стратегических резервов, что свидетельствует о планах боевых операций не только на украинском направлении.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время выступления на форуме GLOBSEC-2025 в Праге.

Дипломатическая мобилизация против агрессии

По словам министра, украинские разведывательные службы зафиксировали активную подготовку российских стратегических резервов.

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Глава МИД подчеркнул, что ситуация требует немедленной реакции от международных партнеров.

Россия может планировать военные действия не только против Украины, но и против других стран региона.

— Союзникам нужна полная дипломатическая мобилизация для остановки этой войны. Это вопрос не только Украины. Путин понимает только силу, поэтому сейчас важно вовремя применить санкции, используя их как экономическое оружие для давления на Россию, — подчеркнул Сибига.

Министр обозначил три ключевых шага для достижения мира: активное вовлечение США в процесс, существенное усиление санкционного давления на РФ и укрепление оборонного потенциала Украины.

Сибига также призвал международное сообщество возобновить процесс признания России государством-террористом.

Ранее сообщалось, что НАТО готовит объединение противоракетной обороны, чтобы защититься от российской угрозы.

Организация Североатлантического договора планирует усилить свои системы противоракетной обороны для защиты восточного фланга в случае нападения РФ.

Кроме того, НАТО расширит спутниковый мониторинг для наблюдения за действиями РФ.

Главнокомандующий силами трансформации НАТО Пьер Вандье объявил о расширении возможностей спутникового наблюдения организации для охвата больших территорий, благодаря чему можно отслеживать военные перемещения в Украине и на границах России со странами Восточной Европы.

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