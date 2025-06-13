Трамп: представители власти Ирана пытаются связаться со мной

Президент США Дональд Трамп заявил, что иранцы обращаются к нему с предложениями заключить соглашение по ядерной программе.

Об этом президент США сообщил NBC News.

Новые переговоры США с Тегераном

По его словам, иранская сторона активно пытается возобновить диалог по ядерной программе после недавних событий.

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— Они звонят мне, чтобы поговорить, — сказал Трамп.

Когда его попросили уточнить, кто именно выходит на связь, президент ответил: Те же люди, с которыми мы работали в прошлый раз… Многие из них уже мертвы.

Американский лидер отметил, что Иран упустил предыдущую возможность договориться о ядерном соглашении.

Однако сейчас у страны может появиться новый шанс для достижения договоренностей.

— Они упустили возможность заключить соглашение. Теперь у них может появиться еще одна возможность. Посмотрим, — добавил Трамп, не конкретизируя детали возможных переговоров.

Заявление президента США прозвучало на фоне обострения ситуации вокруг иранской ядерной программы и после недавних военных действий в регионе.

Раньше Трамп призвал Иран вернуться к ядерной сделке после израильских ударов по территории страны.

Президент США предупредил, что следующие атаки будут хуже, и призвал Тегеран заключить соглашение, пока не стало поздно.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес удары по объектам в Иране, связанным с ядерной программой.

В Тель-Авиве заявили, что таким образом пытаются не допустить получения Ираном ядерного оружия.

В результате ударов погиб главнокомандующий Корпусом стражей Исламской революции Хоссейн Салами.

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