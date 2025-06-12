Зеленский: Россия врет Трампу, как на это реагировать — решать США

Россия не ведет себя честно в вопросе окончания войны, и об этом знает президент США Дональд Трамп.

Такое мнение высказал Владимир Зеленский в беседе с журналистами сети Axel Springer Global Reporters, частью которой является издание Politico.

Россия врет Трампу — Зеленский

На вопрос журналиста о том, считает ли он, что Трамп меняет свою позицию каждый день в зависимости от того, с кем общался по телефону, Зеленский ответил: Я не знаю.

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— Трамп видит, что российская сторона не совсем честна в отношении войны. Россия не искренняя, — отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что Москва откровенно обманывает американского лидера. Он отметил, что такая точка зрения — общая для многих мировых лидеров.

Глава государства надеется, что в США понимают ситуацию.

— Россия просто врет Трампу. Это самое важное. Как на это реагировать — решать Америке, — подчеркнул Зеленский.

По словам президента, именно в США сосредоточены ключевые инструменты для завершения войны, ведь Владимир Путин признает только силу, которой обладает Вашингтон.

— Все в его руках (Дональда Трампа – ред.)… Насколько сильным будет пакет санкций, зависит от него. Скорость принятия решений зависит от него, — подчеркнул украинский лидер.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что во время войны между Украиной и Россией иногда приходится “позволить им немного повоевать”, прежде чем искать путь к миру.

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