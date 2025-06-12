Зеленский: Россия врет Трампу, как на это реагировать — решать США
Россия не ведет себя честно в вопросе окончания войны, и об этом знает президент США Дональд Трамп.
Такое мнение высказал Владимир Зеленский в беседе с журналистами сети Axel Springer Global Reporters, частью которой является издание Politico.
Россия врет Трампу — Зеленский
На вопрос журналиста о том, считает ли он, что Трамп меняет свою позицию каждый день в зависимости от того, с кем общался по телефону, Зеленский ответил: Я не знаю.
— Трамп видит, что российская сторона не совсем честна в отношении войны. Россия не искренняя, — отметил президент.
Зеленский подчеркнул, что Москва откровенно обманывает американского лидера. Он отметил, что такая точка зрения — общая для многих мировых лидеров.
Глава государства надеется, что в США понимают ситуацию.
— Россия просто врет Трампу. Это самое важное. Как на это реагировать — решать Америке, — подчеркнул Зеленский.
По словам президента, именно в США сосредоточены ключевые инструменты для завершения войны, ведь Владимир Путин признает только силу, которой обладает Вашингтон.
— Все в его руках (Дональда Трампа – ред.)… Насколько сильным будет пакет санкций, зависит от него. Скорость принятия решений зависит от него, — подчеркнул украинский лидер.
Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что во время войны между Украиной и Россией иногда приходится “позволить им немного повоевать”, прежде чем искать путь к миру.