На саммите лидеров G7 будут говорить об Украине — какая программа
Во время саммита лидеров Группы семи (G7), который запланирован на следующей неделе в канадском городе Кананаскис, темой рабочей сессии станет Сильная и суверенная Украина.
Об этом говорится в программе саммита лидеров G7.
Саммит лидеров G7 — какая программа
По повестке дня, состоится четыре рабочие сессии лидеров G7 в понедельник, 16 июня.
На встрече планируют обсудить следующие темы:
- Глобальные экономические перспективы;
- Экономический рост, безопасность и устойчивость;
- Обеспечение безопасности общин;
- Сделаем мир безопасным.
На следующий день, 17 июня, встреча начнется с официального приветствия приглашенных лидеров стран.
После этого, согласно программе, состоится рабочий завтрак G7 и приглашенных лидеров государств.
В рамках рабочего завтрака главной темой сессии станет Сильная и суверенная Украина.
В этот же день запланирована окончательная сессия G7, совместная фотография лидеров, рабочий ланч на тему Энергетическая безопасность и пресс-конференция главы саммита.
Согласно плану, в 2025 году саммит G7 состоится с 15 до 17 июня в канадском Кананаскисе.
Недавно президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что имеет приглашение на саммит G7. По его словам, на встрече обсудят введение сильного санкционного шага против России.