На саммите лидеров G7 будут говорить об Украине — какая программа

Во время саммита лидеров Группы семи (G7), который запланирован на следующей неделе в канадском городе Кананаскис, темой рабочей сессии станет Сильная и суверенная Украина.

Об этом говорится в программе саммита лидеров G7.

Саммит лидеров G7 — какая программа

По повестке дня, состоится четыре рабочие сессии лидеров G7 в понедельник, 16 июня.

Сейчас смотрят

На встрече планируют обсудить следующие темы:

Глобальные экономические перспективы;

Экономический рост, безопасность и устойчивость;

Обеспечение безопасности общин;

Сделаем мир безопасным.

На следующий день, 17 июня, встреча начнется с официального приветствия приглашенных лидеров стран.

После этого, согласно программе, состоится рабочий завтрак G7 и приглашенных лидеров государств.

В рамках рабочего завтрака главной темой сессии станет Сильная и суверенная Украина.

В этот же день запланирована окончательная сессия G7, совместная фотография лидеров, рабочий ланч на тему Энергетическая безопасность и пресс-конференция главы саммита.

Согласно плану, в 2025 году саммит G7 состоится с 15 до 17 июня в канадском Кананаскисе.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что имеет приглашение на саммит G7. По его словам, на встрече обсудят введение сильного санкционного шага против России.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.