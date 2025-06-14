Пентагон подтвердил: технология противодействия дронам передана на Ближний Восток, а не Украине

Министр обороны США Пит Хегсет подтвердил, что технологию борьбы с дронами, которую изначально собирались передать Украине, США перебросили на Ближний Восток.

Об этом он сказал в эфире Fox News.

США передали технологию борьбы с дронами Ближнему Востоку

По словам министра, на этой неделе он участвовал в слушаниях в Конгрессе. Там ему задали вопрос: переместили ли мы часть средств противодействия беспилотным летательным системам из Украины на Ближний Восток? И он ответил: да, перебросили.

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— Мы используем все доступные средства для защиты наших людей в регионе и по всему миру. Сейчас ситуация в обороне другая. Такие меньшие системы могут представлять большую угрозу. Мы готовы настолько, насколько это возможно, — объяснил Хегсет.

Ранее газета WSJ сообщила, что США перебросили технологии противодействия дронам, которые изначально планировали передать Украине, своим военным на Ближнем Востоке. Это связано с риском эскалации конфликта с Ираном и хуситами.

Пентагон в неопубликованном обращении к Конгрессу сообщил, что министр обороны считает это решение приоритетным.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США передали на Ближний Восток 20 тыс. ракет, которые должны были поступить Украине для борьбы с Шахедами. Об этом Киев договаривался еще с экс-президентом Америки Джо Байденом.

Зеленский отметил, что речь шла о недорогой, но специальной технологии, и Украина рассчитывала на эти 20 тыс. ракет.

Источник : Fox News

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