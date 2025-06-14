Путин позвонил Трампу в его день рождения: о чем говорили

14 июня состоялся телефонный разговор российского диктатора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Разговор длился около 50 минут и был, по словам помощника лидера РФ Юрия Ушакова, “полезным”.

Об этом пишет российское издание ТАСС.

Путин позвонил Трампу: что известно

Главными темами разговора стали события на Ближнем Востоке и война в Украине.

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— Во время беседы наш президент (Путин – Ред.) проинформировал Дональда Трампа о выполнении договоренностей, достигнутых на встрече российской и украинской делегаций в Стамбуле 2 июня, — сообщил помощник диктатора.

Речь шла об обмене военнопленными, в ходе которого стороны передали тяжелораненых и бойцов моложе 25 лет. Кроме того, диктатор сообщил, что Украине были переданы две партии тел погибших защитников.

По словам Ушакова, Путин подтвердил готовность продолжить переговоры с украинской стороной после 22 июня, как было договорено. В то же время Дональд Трамп в очередной раз подчеркнул свое желание как можно быстрее завершить конфликт между Россией и Украиной.

Также, как сообщает помощник диктатора, во время телефонного разговора Путин выразил обеспокоенность из-за военных ударов Израиля по Ирану, осудив действия Иерусалима. Он сказал, что это может осложнить ситуацию в регионе и вызвать непредсказуемые последствия.

В разговоре с Трампом российский диктатор напомнил, что РФ предлагала конкретные шаги для переговоров между США и Ираном по иранской ядерной программе. Однако Израиль нанес удары накануне нового раунда переговоров, который должен был состояться 15 июня.

В то же время президент США признал, что ситуация тревожная, но, при этом оценил удары Израиля как эффективные.

Оба лидера, как сообщает Ушаков, не исключают возвращения к переговорам с Ираном, и Трамп сказал, что американская команда готова к этому.

Кроме того, диктатор поздравил главу Белого дома с днем рождения.

Источник: ТАСС

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