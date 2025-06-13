Еврокомиссия готовит механизм разрыва газовых связей с Россией до 2027 года

ЕС готовит важный шаг к полному разрыву энергетических связей с Россией. На следующей неделе Еврокомиссия предложит механизм постепенного запрета импорта трубопроводного и сжиженного природного газа из РФ.

Отказ от российского газа без введения прямых санкций

ЕС готовится к сокращению импорта российского газа, начиная со следующего года, с намерением полностью прекратить поставки из РФ до конца 2027 года.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, 17 июня Европейская комиссия планирует представить предложение, предусматривающее постепенный отказ от поставок трубопроводного и сжиженного природного газа из России.

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Регламент имеет целью реализовать давнюю цель ЕС — прекращение энергетической зависимости от Москвы после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Комиссия ищет правовой инструмент, который позволил бы европейским покупателям ссылаться на форс-мажор для расторжения долгосрочных контрактов с российскими поставщиками.

При этом ЕС избегает введения санкций, поскольку такие страны, как Венгрия и Словакия, которые продолжают получать газ из РФ по трубопроводам, вероятно, заблокировали бы санкционное решение.

С 2026 года будет постепенно запрещен импорт газа из РФ

Вместо этого предложенный документ будет базироваться на политике ЕС в сфере торговли и энергетики и может быть одобрен квалифицированным большинством стран-членов и поддержан большинством в Европарламенте.

Согласно плану, с 1 января 2026 года импорт российского трубопроводного газа и СПГ — как прямой, так и опосредованный — будет постепенно запрещаться.

Также будет запрещено предоставлять российским компаниям услуги в терминалах СПГ на территории ЕС.

Для краткосрочных контрактов, заключенных до 17 июня 2025 года, предусмотрен переходный период на один год. Долгосрочные соглашения, подписанные до этой даты, должны быть прекращены с начала 2028 года.

Компании, торгующие энергоносителями, пристально следят за изменением курса ЕС — отказом от российского газа и переходом к альтернативным поставщикам, таким как США и страны Ближнего Востока.

Россия сохраняет позиции на европейском газовом рынке

После вторжения РФ в Украину объемы поставок российского газа в Европу резко упали, но Москва до сих пор остается ключевым игроком из-за газопровода в Турции и поставок сжиженного газа.

Еврокомиссия неоднократно призывала страны ЕС уменьшить зависимость от России, отмечая, что Кремль использует энергоресурсы как оружие, манипулируя рынком и дестабилизируя поставки.

В Брюсселе также стремятся ограничить доходы РФ, которые она использует для финансирования войны против Украины.

В планах Комиссии — обязать импортеров подавать в таможенные органы более подробную информацию о транспортировке газа, включая его происхождение и сроки действия контрактов, чтобы избежать обхода запрета.

Страны-члены должны представить до 1 марта 2026 года национальные планы по диверсификации источников поставок газа. Аналогичные меры планируются и в отношении импорта российской нефти, который в настоящее время в основном покрыт санкциями ЕС.

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