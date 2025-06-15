6 тыс. солдат и митинги по всей стране: все о параде в день рождения Трампа

Грандиозный военный парад в честь дня рождения Дональда Трампа и 250-летия армии США состоялся в субботу по проспекту Конституции с танками, войсками и салютом из 21 пушки. В то же время американцы по всей стране вышли на протесты против парада.

Об этом сообщает Associated Press.

Парад в честь дня рождения Трампа и 250-летия армии США

Президент в свой 79-й день рождения сидел на специальной смотровой площадке и наблюдал за военным парадом, в котором приняли участие более 6 000 солдат и 128 армейских танков. Такой парад Трамп пытался организовать еще во время своего первого президентского срока, после того как увидел подобное мероприятие в Париже в 2017 году.

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Парад прошел по проспекту Конституции. Над толпой пролетели вертолеты и военные самолеты времен Второй мировой войны, в частности, бомбардировщик B-25 Митчелл. Также на параде присутствовали солдаты из 1 кавалерийской дивизии. Планы пролета истребителей ВВС США отменили из-за погоды.

Иногда Трамп стоял и отдавал честь, когда войска шагали мимо смотровой площадки. Посмотреть на парад пришло гораздо меньше людей, чем ожидалось.

Дональд Трамп привел к присяге 250 новобранцев и солдат. Мероприятие завершилось фейерверком.

— Каждая страна празднует свои победы. Пришло время и Америке это сделать, – заявил Трамп в короткой речи по завершении парада.

Парад транслировал Белый дом.

Протесты против Трампа

За несколько часов до начала парада демонстранты вышли на улицы и в парки по всей стране, чтобы выступить против президента-республиканца. Они критиковали Трампа за использование военных в ответ на протесты против депортации мигрантов в Лос-Анджелесе, а также за демонстрацию военной силы на параде в Вашингтоне.

В Вашингтоне сотни протестующих несли плакаты с надписями: Где надлежащая правовая процедура? и Нет фашистскому военному параду Трампа. Толпа также пронесла гигантскую куклу Трампа — карикатуру на президента в короне, сидящего на золотом унитазе.

Митинги Нет королям против желания Трампа потешить свое эго состоялись в сотнях американских городов.

Стоит заметить, что проведение парада согласовали всего за два месяца, а его стоимость в $45 млн вызвала критику.

Примерно 6 из 10 американцев сказали, что субботний парад был не лучшим использованием государственных денег. Подавляющее большинство людей, 78%, заявили, что не одобряют и не осуждают парад в целом, согласно опросу, проведенному Центром исследований общественного мнения Associated Press-NORC.

Источник : AP News

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