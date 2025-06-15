Странное фото: в поздравлении Пентагона ко Дню флага США заметили российский триколор

Минобороны Соединенных Штатов поздравило американцев с Днем флага, использовав на графике сочетание трех цветов, напоминающих флаг России.

Соответствующее поздравление Пентагон опубликовал на своей странице в соцсети X.

Пентагон опубликовал флаги России, поздравляя с Днем флага США

– С Днем флага! Давайте почтим герб нашей страны и звезды и полосы, которые объединяют нас всех. Вывешивая флаг нашей страны и размышляя над ценностями, которые он олицетворяет, давайте праздновать свободу, мужество и стойкость, которые делают нашу страну великой, — говорится в публикации.

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На картинке есть подпись День флага, под которым три звезды, а с обеих сторон изображены две полоски — белая и красная. Это все на темно-синем фоне. В итоге получилось сходство с флагом России.

На это обратили внимание пользователи, которые раскритиковали это опубликованное Пентагоном фото.

Украинский блогер и общественный деятель Сергей Стерненко написал в комментариях к посту: Соединенные Штаты России, добавив знак вопроса. Свое удивление написал и военный Богдан Кротевич.

Другие пользователи тоже не сдерживали своего удивления такой графикой:

Почему вы вывесили российский флаг?

Жалуетесь на мексиканский флаг, но размахиваете российскими флагами.

Почему Министерство обороны США разместило два российских флага на своей картинке ко Дню флага? Объясните мне, пожалуйста.

В предыдущие два года Пентагон поздравлял также с Днем флага США, но отдельно не использовал полос, напоминающих российский флаг.

Отметим, символическими цветами США являются красный, белый и синий. Они присутствуют на флаге Штатов. Красный означает отвагу и мужество, белый — чистоту и невинность, а синий — наблюдательность, выносливость и справедливость.

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