Ночная атака на Израиль около 80 ракетами: среди погибших и раненых есть дети
В Израиле по меньшей мере десять человек погибли и 200 получили ранения из-за ночного удара со стороны Ирана.
Среди погибших и пострадавших есть дети, сообщает The Times of Israel.
Иран нанес удары по Израилю: что известно
В ночь на 15 июня Иран нанес удары по Израилю, запустив двумя залпами, по последним оценкам ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля, – Ред.), около 80 баллистических ракет.
Во время первого залпа из 40 ракет один снаряд попал в дом в Тамре.
Во время второго залпа из не менее 35 ракет один снаряд попал в Бат-Яме, другой – в Реховоте.
Спикер израильской национальной службы экстренной медицинской помощи Маген Давид Адом отмечает, что количество пострадавших в результате ночных ракетных обстрелов из Ирана составляет около 200 человек.
Среди пострадавших, которые находятся в Медицинском центре имени Сураськи в Тель-Авиве, есть младенец.
Бат-Ям
В результате прямого попадания иранской ракеты по жилому дому погибли шесть человек.
Среди них – 80-летняя женщина, 69-летняя женщина, 10-летний мальчик и 8-летняя девочка.
Четырех из семи человек, которых считали пропавшими без вести после удара Ирана по жилому дому в Бат-Яме, нашли в больницах.
Поиски еще троих человек продолжаются.
Тамра
В северном городе Тамра в результате ракетного удара погибли четыре человека.
Атака унесла жизни Манар Хатиб и ее двух дочерей – 20-летней Халы и 13-летней Шады, а также другой родственницы по имени Манар.
Реховот
В Реховоте иранская ракета повредила здание Научного института Вейцмана.
Под завалами нашли живого мужчину, спасатели его сейчас освобождают. Пострадавший находится в удовлетворительном состоянии.
Отметим, что 15 июня Армия обороны Израиля подтвердила нанесение ударов по штаб-квартире Министерства обороны Ирана, а также по штаб-квартире ядерного проекта SPND и другим целям.
Израильские самолеты также атаковали топливные склады в стране, завершив широкую серию ударов по целям в Тегеране, связанным с проектом иранского режима по разработке ядерного оружия.
Так, израильские силы нанесли удары по двум складам топлива в Тегеране и газовому месторождению Южный Парс.
После атаки на Южный парс добыча 12 млн куб. м газа был приостановлен из-за пожара, который позже потушили.