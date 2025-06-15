Ночная атака на Израиль около 80 ракетами: среди погибших и раненых есть дети

В Израиле по меньшей мере десять человек погибли и 200 получили ранения из-за ночного удара со стороны Ирана.

Среди погибших и пострадавших есть дети, сообщает The Times of Israel.

Иран нанес удары по Израилю: что известно

В ночь на 15 июня Иран нанес удары по Израилю, запустив двумя залпами, по последним оценкам ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля, – Ред.), около 80 баллистических ракет.

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Во время первого залпа из 40 ракет один снаряд попал в дом в Тамре.

Во время второго залпа из не менее 35 ракет один снаряд попал в Бат-Яме, другой – в Реховоте.

Спикер израильской национальной службы экстренной медицинской помощи Маген Давид Адом отмечает, что количество пострадавших в результате ночных ракетных обстрелов из Ирана составляет около 200 человек.

Среди пострадавших, которые находятся в Медицинском центре имени Сураськи в Тель-Авиве, есть младенец.

Бат-Ям

В результате прямого попадания иранской ракеты по жилому дому погибли шесть человек.

Среди них – 80-летняя женщина, 69-летняя женщина, 10-летний мальчик и 8-летняя девочка.

Четырех из семи человек, которых считали пропавшими без вести после удара Ирана по жилому дому в Бат-Яме, нашли в больницах.

Поиски еще троих человек продолжаются.

Тамра

В северном городе Тамра в результате ракетного удара погибли четыре человека.

Атака унесла жизни Манар Хатиб и ее двух дочерей – 20-летней Халы и 13-летней Шады, а также другой родственницы по имени Манар.

Реховот

В Реховоте иранская ракета повредила здание Научного института Вейцмана.

Под завалами нашли живого мужчину, спасатели его сейчас освобождают. Пострадавший находится в удовлетворительном состоянии.

Отметим, что 15 июня Армия обороны Израиля подтвердила нанесение ударов по штаб-квартире Министерства обороны Ирана, а также по штаб-квартире ядерного проекта SPND и другим целям.

Израильские самолеты также атаковали топливные склады в стране, завершив широкую серию ударов по целям в Тегеране, связанным с проектом иранского режима по разработке ядерного оружия.

Так, израильские силы нанесли удары по двум складам топлива в Тегеране и газовому месторождению Южный Парс.

После атаки на Южный парс добыча 12 млн куб. м газа был приостановлен из-за пожара, который позже потушили.

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