Конфликт на Ближнем Востоке станет одной из ключевых тем саммита G7

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что на саммите G7, который состоится в Канаде, лидеры ведущих демократических стран мира должны продемонстрировать единство. По его словам, на встрече будет обсуждаться ситуация между Израилем и Ираном.

Об этом канцлер сообщил журналистам перед вылетом на саммит в Канаду.

В повестке дня саммита G7 будет конфликт между Израилем и Ираном

Мерц подчеркнул, что вопрос конфликта между Израилем и Ираном станет одним из главных в повестке дня G7. Он отметил, что Израиль имеет право на свое существование и безопасность.

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— Я рассматриваю этот саммит как возможность для важных дискуссий во время больших вызовов. Важнейшей целью будет: семь крупнейших промышленно развитых стран мира объединились и способны действовать, — сказал канцлер.

Мерц также указал на развитие иранской ядерной программы, которая может представлять угрозу не только для Израиля, но и для всего мирового сообщества. По его словам, “Иран не имеет права разрабатывать ядерное оружие и обладать им”.

Как сообщил Мерц, именно из-за этой угрозы Израиль в пятницу нанес удар по иранским военным объектам.

Канцлер подтвердил право Израиля на самооборону и призвал Иран прекратить ракетные атаки по мирным жителям.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес массированные авиаудары по Ирану, повредив важные объекты, связанные с его ядерной и военной инфраструктурой.

15 июня в Иране заявили о готовности заключить ядерное соглашение, которое исключало бы возможность получения им атомного оружия, однако не намерены уступать свои “права”.

Источник: DPA, RND, SWI swissinfo.ch

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