Президент Франции посетил Гренландию, которую хочет взять под контроль Трамп

15 мая президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Гренландию, которая является автономной территорией Дании. Его короткий визит, который продлится около семи часов, состоялся в момент, когда остров оказался в центре геополитического противостояния Дании и США.

Об этом пишет DR Nyheder.

Макрон прибыл в Гренландию

Макрон прилетел в столицу Гренландии, а именно в город Нуук, вместе с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Их встретили около сотни местных жителей, которые были с флагами Гренландии и ЕС.

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В рамках их визита запланированы переговоры с гренландским правительством. Изначально планировалось, что они также посетят гидроэлектростанцию, но этот пункт отменили. Другие части программы — такие, как ужин в ресторане Unicorn и пресс-конференция — тоже могут измениться.

Макрон, Фредериксен и премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен провели рабочую встречу на военном корабле Нильс Юэль в фьорде недалеко от столицы.

Как сообщает France24, Макрон прибыл на остров, чтобы выразить европейскую солидарность и поддержку датской автономной территории.

— Важно показать, что Дания и Европа привержены этой территории, которая имеет очень высокие стратегические интересы и территориальную целостность которой необходимо уважать, — сказал он.

По словам президента Франции, он рад находиться на острове и хочет лучше понять местные проблемы. Макрон отметил, что это важная дружба.

— Я очень рад быть здесь и понять все проблемы, — сказал он, приводя, среди прочего, климатические изменения и экономическое развитие в качестве примеров.

Хотя Макрон не упоминал США или президента Дональда Трампа, международный корреспондент Стефани Сурруж считает, что его визит является “прямым ответом на угрозы Дональда Трампа захватить страну”.

Напомним, несколько дней назад министр обороны США Пит Хегсет, вероятно, подтвердил, что Пентагон имеет планы силового захвата Гренландии и Панамы в случае необходимости. Об этом он заявил во время слушаний в Конгрессе, уклонившись от прямого ответа об использовании Signal для обсуждения таких вопросов.

На вопрос демократа Адама Смита о подготовке таких сценариев, Хегсет несколько раз повторил, что Минобороны всегда готовит планы на случай чрезвычайных ситуаций.

Глава Пентагона также отметил, что США заинтересованы в сотрудничестве с Гренландией, “чтобы гарантировать, что она будет защищена от любых потенциальных угроз”.

Источник: DR Nyheder

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