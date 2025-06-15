Трамп допустил участие США в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном
Президент США Дональд Трамп допустил возможность того, что Соединенные Штаты присоединятся к урегулированию конфликта между Израилем и Ираном.
Об этом он заявил в интервью Рэйчел Скотт из ABC News.
США могут вмешаться в конфликт между Израилем и Ираном
По словам главы Белого дома, на сегодняшний день Америка не участвует в конфликте между Иерусалимом и Тегераном, но “возможно, мы можем вмешаться”.
Также Трамп отметил, что не возражает, если российский диктатор Владимир Путин выступит посредником в этом конфликте.
— Он готов. Он позвонил мне по этому поводу. Мы долго разговаривали об этом, — сказал президент США.
Напомним, глава Кремля позвонил Трампу 14 июня. Они обсудили войну в Украине и ситуацию на Ближнем Востоке.
По словам помощника диктатора Юрия Ушакова, Путин в разговоре с Трампом выразил обеспокоенность из-за ударов Израиля по Ирану, заявив, что это может осложнить ситуацию в регионе. Российский диктатор осудил действия Иерусалима.
Трамп также назвал ситуацию тревожной, но считает действия Израиля эффективными.