Трамп допустил участие США в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном

Президент США Дональд Трамп допустил возможность того, что Соединенные Штаты присоединятся к урегулированию конфликта между Израилем и Ираном.

Об этом он заявил в интервью Рэйчел Скотт из ABC News.

США могут вмешаться в конфликт между Израилем и Ираном

По словам главы Белого дома, на сегодняшний день Америка не участвует в конфликте между Иерусалимом и Тегераном, но “возможно, мы можем вмешаться”.

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Также Трамп отметил, что не возражает, если российский диктатор Владимир Путин выступит посредником в этом конфликте.

— Он готов. Он позвонил мне по этому поводу. Мы долго разговаривали об этом, — сказал президент США.

Напомним, глава Кремля позвонил Трампу 14 июня. Они обсудили войну в Украине и ситуацию на Ближнем Востоке.

По словам помощника диктатора Юрия Ушакова, Путин в разговоре с Трампом выразил обеспокоенность из-за ударов Израиля по Ирану, заявив, что это может осложнить ситуацию в регионе. Российский диктатор осудил действия Иерусалима.

Трамп также назвал ситуацию тревожной, но считает действия Израиля эффективными.

Источник : ABC News

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