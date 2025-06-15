Трамп пригрозил Ирану: Если атакуете США, почувствуете всю нашу силу и мощь

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не имели никакого отношения к атаке на Иран сегодня ночью.

Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

Удары по Ирану и Израилю

Ночью Иран нанес удар по нескольким израильским городам, в частности по Хайфе, Тамре и Бат-Яму, где попали в многоэтажку.

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Спасатели сообщают, что в результате удара иранской ракеты по жилому дому в Бат-Яме погибли шесть человек, десятки получили ранения.

По данным военных, Иран выпустил около 280 баллистических ракет по Израилю с начала конфликта. Большинство ракет были перехвачены системами противовоздушной обороны. Десятки ракет попали по открытой территории, не нанеся ущерба критически важной инфраструктуре, сообщает издание Times of Israel.

Однако несколько ракет прорвали систему противовоздушной обороны и попали в жилые районы Тель-Авива, Рамат-Гана, Ришон-ле-Циона, Бат-Яма и Реховота в центральной части Израиля, а также Хайфы и Тамры на севере, что привело к жертвам и ущербу.

В то же время сегодня ночью Израиль атаковал штаб-квартиру Минобороны Ирана в Тегеране и штаб-квартиру ядерного проекта SPND, а также нефтехранилище и топливный резервуар возле Тегерана.

Трамп пригрозил Ирану

— Если Иран атакует нас (речь идет об американских объектах) каким-либо образом, вся сила и мощь Вооруженных сил США обрушится на вас на невиданном ранее уровне, — написал Дональд Трамп.

В то же время американский лидер заявил, что можно легко достичь соглашения между Ираном и Израилем и положить конец этому конфликту на Ближнем Востоке.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что атаки на Израиль прекратятся, как только Израиль прекратит военную кампанию против Исламской Республики, пишет Timed of Israel.

В то же время Арагчи подчеркнул, что Тегеран не верит заявлениям США о том, что Вашингтон не участвовал в последних атаках: Соединенным Штатам необходимо осудить израильские удары по иранским ядерным объектам, если они хотят доказать свою добрую волю.

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