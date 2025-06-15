В результате ракетной атаки Ирана в Израиле погибли 5 украинцев — МИД Украины

В результате массированной атаки Ирана в Израиле предварительно погибли пятеро украинцев, среди них — трое детей.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на МИД Украины.

В Израиле погибли пятеро украинцев

— По предварительной информации, 14 июня в результате массированной ракетной атаки в Израиле погибли пятеро украинцев, среди которых есть трое несовершеннолетних детей, — проинформировали в МИД Украины.

Сейчас устанавливаются личности погибших. Украинские дипломаты и консулы поддерживают тесную связь с израильской полицией и другими службами для идентификации и организации процедуры репатриации тел.

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Атака Израиля на Иран и ответ Тегерана

Напомним, сегодня Иран нанес новые удары по территории Израиля. Тегеран выпустил десятки ракет. Это стало ответом на мощную атаку израильских сил по столице Ирана.

В социальных сетях обнародовано видео работы израильских систем противоракетной обороны. Через некоторое время военные разрешили гражданским лицам покинуть укрытия.

По информации иранских СМИ, по Хайфе, Ашкелону и Тель-Авиву было выпущено до 50 ракет. Израильская сторона пока не подтвердила факты попаданий.

Перед этим Израиль нанес масштабный авиаудар по целям в Тегеране, одновременно атаковав десятки объектов.

Среди целей были системы ПВО, здания, связанные с Корпусом стражей исламской революции, а также склады и базы с баллистическими и другими видами ракетного вооружения.

В ночь на 13 июня Израиль нанес удар по военным и ядерным объектам Ирана в рамках операции Львиный народ.

Во время первой волны атаки был уничтожен ряд стратегических целей и ликвидировано более 20 высокопоставленных иранских командиров.

Противостояние между Ираном и Израилем продолжилось и этой ночью. В частности, Израиль сообщил о более чем 170 атакованных целях, связанных с военной и ядерной инфраструктурой Ирана в рамках той же операции.

По подсчетам ЦАХАЛ, с пятницы по территории Ирана было нанесено около 250 ударов по 720 объектам.

В ответ Иран осуществил 14 июня контратаку, в результате которой за последние сутки в Израиле погибли 12 человек, еще 385 получили ранения и были госпитализированы.

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