СМИ писали, что Трамп запретил Израилю ликвидировать Хаменеи — Нетаньяху назвал это фейком

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опроверг сообщения СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы выступил против израильского плана убить верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи.

Об этом пишет The times of Israel.

Нетаньяху опроверг информацию об отказе Трампа поддержать ликвидацию Хаменеи

Во время прямого эфира на телеканале Fox News Нетаньяху попросили прокомментировать этот вопрос.

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— Существует так много фейковых сообщений о разговорах, которых никогда не было — я не собираюсь это обсуждать, — сказал он.

Советник по национальной безопасности Цахи Ханегби также опроверг это сообщение, назвав его “фейковой новостью высшего уровня”.

Ранее издание Reuters со ссылкой на двух американских чиновников писали о том, что Трамп якобы выступил против плана Израиля ликвидировать верховного лидера Ирана.

— Иранцы еще не убили ни одного американца? Нет. Пока они этого не сделают, мы даже не будем говорить о том, чтобы атаковать политическое руководство, — сказал высокопоставленный чиновник администрации США изданию на правах анонимности.

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