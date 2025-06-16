Фицо выразил поддержку членства Украины в Евросоюзе
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о поддержке Украины в стремлении стать членом Евросоюза. Он подчеркнул, что для этого Киев должен выполнить все необходимые условия.
Об этом говорится на сайте словацкого правительства.
Фицо подтвердил поддержку вступления Украины в ЕС
Премьер-министр также сообщил, что Словакия получила от ЕС €101 млн, которые будут направлены на различные проекты, преимущественно связанные с энергетической инфраструктурой в Украине.
— Словацкие фирмы могут использовать эти средства как кредиты на проекты на территории Украины, причем кредиты гарантируют европейские институты, – уточнил премьер-министр.
Он отметил, что на осень этого года запланированы новые переговоры между правительствами Словакии и Украины, на которых будут обсуждаться дальнейшие совместные проекты.
— Словацкое правительство желает Украине европейского развития. Если Украина хочет вступить в ЕС — это ее суверенное решение, и мы поддерживаем это решение, – добавил Роберт Фицо.
Премьер подчеркнул, что Украина должна выполнить все условия для присоединения к ЕС.
В заявлении также отмечено, что членство Украины в ЕС откроет гораздо больше возможностей, чем потенциальных трудностей.
Ранее Роберт Фицо высказывал мнение, что Украина пока “не готова” к началу официальных переговоров о вступлении в ЕС, однако Словакия не блокировала это решение в рамках Европейского Союза.