Нетаньяху заявил, что не исключает ликвидацию верховного лидера Ирана Хаменеи

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что ликвидация верховного лидера Ирана Али Хаменеи завершит, а не обострит противостояние между Израилем и Ираном, которое вспыхнуло в конце прошлой недели.

Об этом он заявил в интервью ABC News.

Ликвидация Хаменеи не приведет к эскалации

На вопрос о сообщениях СМИ о том, что президент Дональд Трамп отклонил израильский план по ликвидации Хаменеи, опасаясь эскалации конфликта, Нетаньяху ответил: Это не приведет к эскалации конфликта, это его завершит.

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— У нас за плечами полвека конфликта, который разжигает этот режим, терроризирующий весь Ближний Восток; бомбардирует нефтяные месторождения Aramco в Саудовской Аравии; распространяет терроризм, подрывную деятельность и диверсии повсюду, — подчеркнул Нетаньяху.

По его мнению, Иран стремится к “вечному конфликту”.

— Они подводят нас к грани ядерной войны. И на самом деле то, что делает Израиль, это противодействие этому, попытка положить конец агрессии. И мы можем это сделать только в противостоянии силам зла, — сказал Нетаньяху.

США выгодно поддерживать Израиль

Когда его спросили, действительно ли Израиль может нанести удар по верховному лидеру Ирана, он ответил, что Израиль “делает то, что считает нужным”.

— Я не буду вдаваться в детали, но мы уже нацеливались на их ведущих ядерных ученых. Фактически, это — ядерная команда Гитлера, — сказал он.

Нетаньяху заявил, что Соединенным Штатам выгодно поддерживать Израиль в стремлении уничтожить иранскую ядерную программу.

— Сегодня — Тель-Авив. Завтра — Нью-Йорк. Послушайте, я понимаю “Америка прежде всего”. Но я не понимаю “Америка мертва”. Это именно то, чего хотят эти люди. Они скандируют “Смерть Америке”. Поэтому мы делаем то, что служит человечеству, служит всему человеческому роду. Это битва добра со злом. Америка должна и, я верю, стоит на стороне добра. Именно так поступает президент Трамп. И я глубоко благодарен ему за поддержку, — подчеркнул Нетаньяху.

Иран ведет фальшивые переговоры

Премьер Израиля отверг сообщение The Wall Street Journal о том, что Иран якобы сигнализирует партнерам о готовности завершить боевые действия и вернуться к переговорам по своей ядерной программе.

— Я не удивлен. Они хотят продолжать эти фальшивые переговоры, в рамках которых лгут, обманывают, тянут время. И знаете, у нас есть очень надежная разведка по этому поводу, — заявил он. — Они хотят продолжать создание ядерного оружия и наращивать свой арсенал баллистических ракет, которыми уже обстреливают наш народ. Они хотят одновременно создавать две экзистенциальные угрозы для Израиля — и при этом вести переговоры. Такого не будет.

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