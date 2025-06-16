РФ сама воюет: Макрон против посредничества Путина между Израилем и Ираном

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия не обладает достаточным авторитетом и влиянием, чтобы выступать посредником в конфликте между Израилем и Ираном.

Об этом сообщает издание The Times of Israel.

РФ — не посредник между Ираном и Израилем

Американский президент Дональд Трамп заявил о готовности к сотрудничеству с кремлевским диктатором Владимиром Путиным по посредничеству России между Израилем и Ираном. Однако Макрон заявил, что отвергает такую идею.

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— Я не верю, что Россия, которая сейчас участвует в высокоинтенсивном конфликте и уже несколько лет подряд не соблюдает Устав ООН, может быть посредником, — сказал Макрон.

Готовность Ирана к переговорам

Иран сообщил, что не готов вести переговоры о перемирии, пока подвергается ударам со стороны Израиля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на официального представителя.

— Иранцы сообщили посредникам из Катара и Омана, что будут вести серьезные переговоры только после того, как Иран завершит свой ответ на превентивные удары Израиля, — сказал чиновник.

Напомним, что в пятницу утром Израиль нанес внезапный удар по Ирану, ликвидировав высшее военное командование Ирана и повредив ядерные объекты. ЦАХАЛ сообщил, что удары по Ирану будут только усиливаться. Тегеран в ответ пообещал “открыть врата ада”.

Известно, что Оман в последние месяцы выступал посредником в ядерных переговорах между США и Ираном, хотя последний раунд переговоров отменили после того, как Израиль начал масштабную воздушную операцию против Ирана. Катар также играл роль посредника в переговорах между двумя врагами в прошлом. Обе страны имеют хорошие отношения как с Ираном, так и с США, а также напрямую общаются с Израилем.

Ранее заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов заявил, что Путин хочет представить себя в качестве посредника в переговорах между Соединенными Штатами, Израилем и Ираном. Но, по словам Данилов, россияне не имеют такого влияния на Тегеран, о котором они говорят.

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