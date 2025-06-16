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Ирина Гамалий, редактор сайта
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Венгрия ветировала план Еврокомиссии по отказу от нефти и газа из РФ — МИД

Венгрия заблокировала вывод Совета ЕС о запрете на газ и нефть из РФ
Фото: Getty Images

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что его страна воспользовалась правом вето в отношении заключения Совета ЕС по энергетике, в котором содержался призыв и дальше продвигать запрет на импорт российского газа и нефти.

Об этом Сийярто написал в сети X.

Брюссель не должен вмешиваться в энергетическую политику стран — Сийярто

В понедельник, 16 июня, Сийярто сообщил, что Венгрия заблокировала заключение заседания Совета ЕС по энергетике, которое предусматривало призыв к Еврокомиссии активизировать усилия по прекращению импорта российских энергоносителей.

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Он подчеркнул, что энергетическая политика – это компетенция национальных правительств, и поэтому, по его словам, Брюссель не должен вмешиваться в этот вопрос.

 — План Еврокомиссии ставит под угрозу наш суверенитет и энергетическую безопасность, – заявил Сийярто.

Он отметил, что в контексте напряженной ситуации на Ближнем Востоке Венгрия вообще предложила не рассматривать подобные инициативы на уровне ЕС.

Сегодня в Люксембурге состоялось заседание Совета ЕС по вопросам энергетики, на котором обсуждалась возможность постепенного отказа от закупок российских энергоресурсов, которые до сих пор поступают в некоторые страны-члены ЕС.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на источники писало, что ЕС обдумывает варианты обхода вето Венгрии для введения новых санкций против России.

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