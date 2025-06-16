Урсула фон дер Ляйен призвала страны G7 ужесточить санкции против РФ

На Россию нужно оказывать усиленное давление, чтобы добиться прекращения огня в Украине.

Об этом на пресс-конференции перед саммитом G7 заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ляйен о санкционном давлении на РФ

Глава Европейской комиссии призвала страны G7 усилить санкции относительно РФ для достижения прекращения огня в Украине.

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— Мы должны усилить давление на Россию, чтобы обеспечить настоящее прекращение огня, посадить Россию за стол переговоров и положить конец этой войне, санкции имеют решающее значение для этого. На прошлой неделе мы предложили 18-й пакет санкций. Я приглашаю всех партнеров G7 присоединиться к нам в этих усилиях, — сказала она.

На фоне роста цен на нефть Фон дер Ляйен заявила, что во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом в субботу они договорились, что страны-единомышленники должны защищать стабильность рынка, в частности на энергетических рынках.

К тому же она в очередной раз подчеркнула право Израиля защищаться, однако отметила, что дипломатический путь является лучшим вариантом в долгосрочной перспективе для решения проблемы ядерной программы Ирана.

Источник : Reuters

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